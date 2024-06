Phó cục trưởng Cục A06 lưu ý về công tác bảo mật đề thi tốt nghiệp THPT

Đại diện Bộ Công an đưa ra lưu ý về công tác bảo mật đề thi tốt nghiệp THPT NHẬT THỊNH

Chiều 10.6, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2024. Trong đó đặc biệt lưu ý về công tác đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật đề thi.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin năm 2024, thành phố có 90.062 thí sinh dự thi tại 162 điểm thi, với 3.805 phòng thi. Thành phố đã huy động 11.796 cán bộ coi thi, 2.430 nhân viên phục vụ tại các điểm thi.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, báo cáo về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT NHẬT THỊNH

Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, trước kỳ thi khoảng một tuần, Sở sẽ có các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị ở tất cả các khâu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo công tác phối hợp an toàn, thông suốt.

Cụ thể, Sở GD-ĐT phối hợp Công an TP đảm bảo công tác bảo mật tại điểm in sao đề thi, vận chuyển đề thi, chấm thi. Những nơi này đều được bố trí máy phát điện dự phòng, triển khai các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT kiểm tra một trường THCS được bố trí làm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 NHẬT THỊNH

Tại buổi làm việc với UBND TP.HCM, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, lưu ý TP.HCM cần thực sự quan tâm vấn đề in sao đề thi, bởi đây là vấn đề nhạy cảm, chỉ một sơ suất nhỏ cũng là vấn đề lớn. TP cũng phải có chương trình chăm sóc cán bộ, in sao đề thi. Đối với việc coi thi, cần làm tốt vấn đề truyền thông quy chế cho cán bộ giáo viên cũng như thí sinh, đặc biệt quy định về việc cấm mang điện thoại để tránh những vi phạm đáng tiếc.

Ông Hoàng Văn Khoa, Phó cục trưởng Cục A06, Bộ Công an đưa ra lưu ý về công tác bảo mật, cụ thể cần vô hiệu hóa hệ thống mạng internet có dây và không dây tại điểm in sao đề thi, chấm thi. Khu vực tiếp giáp nhà dân cần bố trí rèm che. Lưu ý các thiết bị công nghệ cao có thể truyền thông tin ra ngoài gian lận tinh vi như cúc áo, bút viết.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu tại buổi làm việc NHẬT THỊNH

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc lưu ý dù đã có kinh nghiệm và làm tốt, TP.HCM cũng không được chủ quan trong việc tổ chức thi tốt nghiệp. TP cần phát huy những kinh nghiệm đã có để làm tốt hơn nữa, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng gây ảnh hưởng rất lớn. Từ nay đến trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, TP cần rà soát, bám sát chỉ đạo của Chính phủ cũng như các cơ quan chuyên môn để làm tốt hơn.