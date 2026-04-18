Phố đêm Chợ Nhỏ điều chỉnh lịch ngăn đường

Ngày 18.4, UBND phường Pleiku cho biết vừa điều chỉnh thời gian lập barie ngăn đường vào ban đêm ở phố đi bộ phố đêm Chợ Nhỏ, vốn đã được áp dụng từ ngày 30.1 (thời điểm phố đêm Chợ Nhỏ khai trương).

Sau khi khai trương, phố đêm Chợ Nhỏ hoạt động từ 18 - 24 giờ hằng ngày. Do đó, cơ quan chức năng đã áp dụng việc cấm các phương tiện lưu thông trong toàn bộ khung giờ này để phục vụ hoạt động phố đi bộ.

Lịch điều chỉnh, từ nay sẽ được áp dụng như sau: từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần, xe mô tô và ô tô được phép lưu thông bình thường; riêng từ thứ sáu đến chủ nhật, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trong khung giờ từ 18 giờ 30 phút - 22 giờ.

Phố đêm Chợ Nhỏ mở ra chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng ẢNH: TRẦN HIẾU

Phố đêm Chợ Nhỏ có lộ trình kéo dài từ quảng trường Đại Đoàn Kết, dọc trục đường Phùng Hưng và các hẻm phụ cận, kết nối xuống khu vực bờ kè suối Hội Phú (đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng đến Bà Triệu).

Như Thanh Niên đã thông tin, sau gần 3 tháng kể từ khi đi vào hoạt động, phố đi bộ phố đêm Chợ Nhỏ vẫn thưa thớt khách đi bộ, trải nghiệm hằng đêm. Qua thực tế cho thấy, từ hình thức hoạt động cho đến nội dung vẫn còn nghèo nàn, chưa tạo được dấu ấn của một phố đi bộ mang đậm bản sắc văn hóa cao nguyên.

Chủ yếu ở dọc hai bên suối Hội Phú chỉ có các quán cà phê, quán nhậu, thiếu đi những hoạt động văn hóa, văn nghệ giải trí sôi động, cuốn hút. Một số quán ở khu vực phố đi bộ phải đóng cửa do vắng khách và do việc ngăn đường mỗi đêm khá bất tiện, trong khi lượng khách du lịch hay người dân chưa mặn mà với phố đi bộ này.