Phố đi bộ Hà Nội có phòng khám sức khỏe miễn phí

Sáng 13.12, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), chương trình "Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam thật khỏe 2025" đã được tổ chức để khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân. Chương trình do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các bệnh viện tuyến T.Ư và địa phương triển khai, đối tác đồng hành là Công ty Manulife Việt Nam.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí

Hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí được Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai tại Hà Nội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ban tổ chức cho biết, sau Hải Phòng và Thanh Hóa, Hà Nội là điểm dừng chân tiếp theo của chương trình trong năm 2025, với hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí dành cho người dân. Đây là chương trình khám sức khỏe cộng đồng lớn nhất tại thủ đô Hà Nội trong năm 2025.

Chương trình tập trung vào nhóm lao động phổ thông, người có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi 25 - 45, lực lượng lao động chính của xã hội nhưng ít có thói quen khám sức khỏe định kỳ.

Không gian phố đi bộ quen thuộc đã trở thành một phòng khám đặc biệt, nơi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, góp phần lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động, khám bệnh định kỳ.

Tại sự kiện, người dân được tầm soát vi khuẩn HP, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây các bệnh lý dạ dày, đồng thời được sàng lọc ung thư đường tiêu hóa đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Rất nhiều người dân được khám sàng lọc ung thư đường tiêu hóa ẢNH: BẢO LÂM

Đông đảo người dân 25 - 45 tuổi đến tham gia chương trình ẢNH: BẢO LÂM

Chương trình còn khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, siêu âm bụng tổng quát, điện tim, X-quang phổi, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, axit uric… Việc ứng dụng AI trong hỗ trợ chẩn đoán giúp nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian chờ đợi và mang lại trải nghiệm khám bệnh hiện đại cho người dân.

Góp phần thay đổi nhận thức người dân

Theo thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, qua nhiều năm triển khai, chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động khám sàng lọc mà còn góp phần thay đổi nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là ý thức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và điều chỉnh lối sống lành mạnh.

Anh Nguyễn Kim Quy trao tặng trang thiết bị y tế cho cơ sở ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhiều người dân tham gia chương trình chia sẻ, nhờ được phát hiện sớm các rối loạn tiêu hóa, tiền tiểu đường, men gan cao… đã kịp thời thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi y tế phù hợp, từ đó cải thiện rõ rệt tình trạng sức khỏe.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã trao 100 triệu đồng ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đồng thời, trao tặng Thành đoàn Hà Nội 1.000 suất thuốc và vật tư y tế, cùng 31,4 triệu đồng trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tình nguyện cho thanh niên và người dân.

Ngoài ra, 20 phần quà đã được trao tận tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đội ngũ thầy thuốc trẻ.