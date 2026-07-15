Phố đi bộ Nguyễn Huệ lần đầu tiên có Trạm Công dân số đa tiện ích, chăm sóc sức khỏe miễn phí

Trạm Công dân số đầu tiên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đưa dịch vụ y tế số đến gần người dân và du khách hơn ẢNH: H.KHÁNH

Trạm Công dân số là sáng kiến của Công an TP.HCM, được triển khai với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị nhằm đưa dịch vụ công, y tế số, các tiện ích số "bám rễ sâu" phục vụ đời sống nhân dân. Dựa trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID), mô hình tích hợp đến nhiều nhóm tính năng thiết yếu như: hành chính công, an ninh, y tế số cùng nhiều tiện ích dân sinh khác.

Mở rộng các điểm chạm theo tinh thần "gần dân, sát dân", Trạm Công dân số tại phố đi bộ Nguyễn Huệ là ki ốt đầu tiên được đặt tại một không gian công cộng, hiện đại, biểu tượng của TP.HCM, góp phần đưa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe số đến gần hơn với người dân và du khách.

Ki ốt Sức khỏe số tích hợp nhiều thiết bị y tế hiện đại, hoạt động ngày đêm, thuận tiện cho việc kiểm tra sức khỏe hằng ngày ẢNH: H.KHÁNH

Tại ki ốt Sức khỏe số, người dân chỉ cần đăng nhập bằng căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID và xác thực bằng công nghệ sinh trắc học là có thể sử dụng. Trạm tích hợp các thiết bị y tế hiện đại chuyên dụng với quy trình được thiết kế đơn giản, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhờ đó, người dân dễ dàng kiểm tra miễn phí các chỉ số sức khỏe từ cơ bản như: chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI), nồng độ oxy trong máu (SpO2), huyết áp và nhịp mạch; đến chuyên sâu như: tỷ lệ mỡ, nước và năng lượng cơ thể. Đồng thời, người dùng có thể đặt lịch tiêm chủng, tư vấn sức khỏe trực tuyến cùng bác sĩ, sử dụng dược phẩm số đảm bảo "đúng người - đúng toa", được giao thuốc miễn phí và nhanh chóng...

Người dân có thể đo các chỉ số sức khỏe từ cơ bản đến chuyên sâu, đặt lịch tiêm chủng, tư vấn trực tuyến cùng chuyên gia, đặt mua sản phẩm sức khỏe, nhận giao thuốc… hoàn toàn miễn phí ẢNH: H.KHÁNH

Bác N.V.Hùng (67 tuổi, sinh sống tại phường Sài Gòn) thường dậy sớm đi dạo, tập thể dục tại phố đi bộ. Giờ đây, Trạm Công dân số là điểm đến quen thuộc của bác sau mỗi buổi tập. Bác thường tranh thủ đo huyết áp, nhịp tim và một số chỉ số sức khỏe.

Bác Hùng chia sẻ:"Ban đầu nhìn máy móc hiện đại như ở phòng khám tôi còn tưởng khó dùng lắm, nhưng hóa ra rất dễ vì có bảng hướng dẫn, tự mình làm được. Có hôm đo xong tôi tranh thủ đặt mua thuốc tại đây, được miễn phí giao hàng. Từ ngày có trạm ở phố đi bộ, tiện đường tập thể dục, tôi cũng siêng kiểm tra hơn, nhờ vậy khi phát hiện huyết áp cao, hay mỡ máu cao hơn thường ngày là điều chỉnh ngay. Tôi rất mong mô hình này được nhân rộng hơn nữa để giúp ích cho nhiều bà con".

Trạm Công dân số hỗ trợ tích cực trong các trường hợp ốm đau, khẩn cấp ẢNH: H.KHÁNH

Chị B.T.Minh (46 tuổi) thường làm việc ngoài trời. Chị kể có lần đang làm việc, chị bất ngờ cảm thấy choáng váng, tim đập nhanh và người mệt lả. Nhờ đồng nghiệp đưa vào Trạm Công dân số gần đó, chị đo nhiệt độ, huyết áp và liên hệ ngay với bác sĩ.

"Sau lần đó tôi cũng rút kinh nghiệm không dám chủ quan, làm việc quá sức nữa. May sao lúc đó có đồng nghiệp, rồi có trạm này để kiểm tra và liên hệ bác sĩ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng Trạm Công dân số. Công việc của tôi bận rộn từ đến tối muộn, không có thời gian kiểm tra sức khỏe. May sao ở đây mở cửa suốt ngày đêm, nên từ đó đến nay cứ khi nào rảnh tay là tôi ghé trạm. Vừa tiện đường, mát mẻ, hiện đại lại còn miễn phí. Tôi chấm 10/10", chị Minh chia sẻ.

Nằm ở khu vực trung tâm Thành phố, mở cửa phục vụ ngày đêm, Trạm Công dân số giúp việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe hằng ngày vô cùng thuận tiện. Người dân có thể ghé ngay sau buổi tập thể dục, lúc chờ đón con, hay tranh thủ vài phút sau các cuốc giao hàng… Du khách cũng dễ dàng trải nghiệm các tiện ích y tế số. Hành trình khám phá thêm phần an tâm khi luôn có điểm hỗ trợ sức khỏe ở ngay sát gần.

Long Châu là đơn vị trực tiếp vận hành ki ốt Sức khỏe số tại Trạm Công dân số

ẢNH: H.KHÁNH

Dưới sự chủ trì của Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), các giải pháp y tế tại trạm được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu. Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ hiện đại đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tin, đồng thời là thương hiệu được nhiều triệu người dân tin dùng trong nhiều năm qua, là đơn vị được chọn để vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại trạm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ công - tư tại cơ sở, đem dịch vụ thiết thực đến gần người dân. Trước đó, doanh nghiệp y tế này cũng tiên phong tích hợp trên nền tảng VNeID và ứng dụng dữ liệu dân cư vào phục vụ cộng đồng.

Chung tay xây dựng Trạm Công dân số trong cộng đồng là bước đi chiến lược của Long Châu nhằm mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe "gần dân, sát dân", nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại; giúp người Việt được thụ hưởng sự chăm sóc tiên tiến, công bằng, vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Hiện Trạm đã được triển khai tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và một số khu đô thị lớn ở TP.HCM như: Celadon City, Vinhomes Ba Son, Đảo Kim Cương và Cityland Park Hills. Trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng, dự kiến triển khai ở trên địa bàn Thành phố và một số địa phương khác.