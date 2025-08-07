Phó giám đốc có nồng độ cồn rất cao gây tai nạn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng

Ngày 7.8, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh xác nhận, ông Lương Tiến Cường, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư (trực thuộc ban), có liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào chiều 6.8.

Phó giám đốc có nồng độ cồn rất cao gây tai nạn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng

Ông Cường thừa nhận có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện và gây ra va chạm.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 6.8, ô tô 5 chỗ BKS 14A-258.94 do ông Cường điều khiển bất ngờ đâm liên tiếp vào 3 ô tô và 1 xe máy đang lưu thông cùng chiều trên QL18. Túi khí của xe bung ra, may mắn không có thương vong về người, song các phương tiện khác bị hư hỏng.

Ông Cường cố thủ trong xe không hợp tác đo nồng độ cồn

Người dân tại hiện trường cho biết tài xế có biểu hiện say xỉn, nồng nặc mùi rượu bia.

Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) sau đó đã nhanh chóng có mặt để xử lý. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô cố thủ trong xe, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn trong hơn 1 giờ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Sau khi được thuyết phục, ông Cường đã chấp nhận đo nồng độ cồn và kết quả cho thấy vi phạm ở mức rất cao: 0,8mg/lít khí thở.