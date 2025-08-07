Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phó giám đốc có nồng độ cồn rất cao gây tai nạn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng
Video Thời sự

Phó giám đốc có nồng độ cồn rất cao gây tai nạn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/08/2025 15:25 GMT+7

Một phó giám đốc thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh được xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 18, đoạn qua phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh gây xôn xao dư luận.

Phó giám đốc có nồng độ cồn rất cao gây tai nạn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng

Phó giám đốc có nồng độ cồn rất cao gây tai nạn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng

Ngày 7.8, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh xác nhận, ông Lương Tiến Cường, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư (trực thuộc ban), có liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào chiều 6.8.

Phó giám đốc có nồng độ cồn rất cao gây tai nạn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng

Ông Cường thừa nhận có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện và gây ra va chạm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 6.8, ô tô 5 chỗ BKS 14A-258.94 do ông Cường điều khiển bất ngờ đâm liên tiếp vào 3 ô tô và 1 xe máy đang lưu thông cùng chiều trên QL18. Túi khí của xe bung ra, may mắn không có thương vong về người, song các phương tiện khác bị hư hỏng.

Ông Cường cố thủ trong xe không hợp tác đo nồng độ cồn

Người dân tại hiện trường cho biết tài xế có biểu hiện say xỉn, nồng nặc mùi rượu bia

Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) sau đó đã nhanh chóng có mặt để xử lý. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô cố thủ trong xe, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn trong hơn 1 giờ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Sau khi được thuyết phục, ông Cường đã chấp nhận đo nồng độ cồn và kết quả cho thấy vi phạm ở mức rất cao: 0,8mg/lít khí thở.

Lời kể vụ tai nạn lật xe khách ở Hà Tĩnh: 'Không tìm thấy mẹ, em biết lúc đó mẹ mất rồi'

Lời kể vụ tai nạn lật xe khách ở Hà Tĩnh: 'Không tìm thấy mẹ, em biết lúc đó mẹ mất rồi'

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Lê Vũ Khánh Hòa (quê tỉnh Thanh Hóa) không thể nào ngăn được giọt nước mắt trước nỗi đau quá lớn. Hòa không thể tin chuyến xe định mệnh đã cướp đi người mẹ của mình. Trong chuyến xe khách ây, đoàn của Hòa có tất cả 10 người, trong đó có cả mẹ, dì ruột và gia đình bạn của mẹ Hòa. Vụ tai nạn đã khiến mẹ và dì của Hòa tử vong.

tai nạn Tai nạn liên hoàn Tai nạn Hạ Long Phó giám đốc gây tai nạn nồng độ cồn tin tức Quảng Ninh
Xem thêm bình luận