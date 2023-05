Phó giám đốc Công an Nghệ An Cao Minh Huyền làm Giám đốc Công an Lào Cai

Hôm nay 5.5, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, và lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo công an các tỉnh Nghệ An, Yên Bái.

Đại tá Cao Minh Huyền phát biểu nhận nhiệm vụ T.L

Tại buổi lễ, thượng tướng Lương Tam Quang đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, giữ chức Cục trưởng Cục Ngoại tuyến Bộ Công an.

Đồng thời, trao quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Cao Minh Huyền, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai từ ngày 8.5.

Trên cương vị mới, thượng tướng Lương Tam Quang tin tưởng đại tá Huyền và đại tá Quảng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Cao Minh Huyền sinh năm 1974, tại TP.Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên). Trước khi làm Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại tá Huyền từng trải qua các cương vị: Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn; phó trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu Bộ Công an; trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an.

Đại tá Lưu Hồng Quảng sinh năm 1968, tại H.Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa). Từ tháng 9.2014, đại tá Quảng được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. Tháng 3.2020, đại tá Quảng được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.