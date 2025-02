Phó giám đốc Công an Ninh Thuận nhận nhiệm vụ mới tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Sáng 12.2, tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Thuận, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Lê Quang Dũng, Trưởng công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận và được biệt phái công khai có thời hạn đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh (bên phải), Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Lê Quang Dũng, giữ chức Phó giám đốc Công an Ninh Thuận ẢNH: THIỆN NHÂN

Phát biểu chúc mừng, đại tá Huỳnh Tấn Hạnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và cống hiến của thượng tá Lê Quang Dũng trong suốt quá trình công tác. Đồng thời, mong muốn thượng tá Lê Quang Dũng tiếp tục phát huy khả năng chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm đã được trau dồi từ cơ sở, nêu cao vai trò trách nhiệm ở cương vị công tác mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Lê Quang Dũng (bên trái) nhận nhiệm vụ mới ẢNH: THIỆN NHÂN

Thượng tá Lê Quang Dũng, cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh; cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân trong tỉnh và hứa dù ở bất cứ cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp cận nhanh nhất công tác mới về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp… góp phần tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.