Phó giám đốc Sở TN-MT Ninh Bình lên tiếng về việc xưng 'mày, tao' với dân

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở TN-MT Ninh Bình xưng "mày, tao" và có nhiều câu nói thiếu chuẩn mực với chị Nguyễn Thị Thương (32 tuổi, ngụ thôn 7, xã Phú Sơn, H.Nho Quan, Ninh Bình), sáng 18.10, ông Dũng đã gặp và xin lỗi chị Nguyễn Thị Thương.



Ông Nguyễn Tiến Dũng (áo nâu, giơ tay phải) liên tục xưng "mày, tao" với người dân khi làm nhiệm vụ CẮT TỪ CLIP

Ông Quách Viết Đẩu Nam, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn xác nhận việc xin lỗi diễn ra tại trụ sở UBND xã Phú Sơn, trước khi diễn ra buổi làm việc giữa UBND xã với chị Nguyễn Thị Thương về việc xác định nguồn gốc đất gia đình chị đang sử dụng.

Trước sự có mặt của đại diện Đảng ủy, UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Sơn, Công an xã, Trưởng thôn, chị Nguyễn Thị Thương và anh Nguyễn Thế An (34 tuổi, chồng cũ chị Thương), ông Nguyễn Tiến Dũng thừa nhận ông đã xưng "mày, tao" với chị Thương và anh An trong buổi kiểm tra việc rạn nứt nhà ngày 6.9.

"Ngày hôm nay cá nhân tôi phó giám đốc sở có trình bày như sau, tại buổi làm việc ngày 6.9, trong khi cùng đoàn kiểm tra vết nứt nhà chị Thương, trên đường về, do có một số bức xúc và trời nắng nên tôi đã xưng "mày, tao" với hai ông bà. Tôi nhận thấy xưng hô như vậy không chuẩn mực. Do vậy, ngày hôm nay có sự chứng kiến của lãnh đạo UBND xã, Đảng ủy, Mặt trận, công an, thôn, và ông An, bà Thương, chính thức tôi có lời thành thật xin lỗi ông bà. Đây là bài học đắt giá cho tôi là người cán bộ năm nay đã 55 tuổi. Mong gia đình lượng thứ và xin chân thành cảm ơn. Rất mong gia đình thông cảm", ông Dũng nói.

Tuy nhiên, sau đó chị Nguyễn Thị Thương đã không đồng ý việc ông Dũng nói lời xin lỗi tại UBND xã. Và đề nghị ông Dũng đến nhà xin lỗi.

Chị Thương cho hay: "Sáng 18.10, UBND xã Phú Sơn mời tôi đến trụ sở UBND xã để xác minh về nguồn gốc đất của gia đình chứ không phải để nghe ông Dũng xin lỗi. Việc ông Dũng hôm nay xin lỗi tôi không biết trước, nên tôi đề nghị ông Dũng đến nhà xin lỗi công khai".

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.9, ông Nguyễn Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác đến nhà chị Nguyễn Thị Thương kiểm tra hiện trạng nhà bị rạn nứt do ảnh hưởng bởi quá trình nổ mìn khai thác đá của một mỏ đá trên địa bàn xã Phú Sơn.



Khi ra khu vực trước cổng nhà, ông Dũng liên tục xưng "mày, tao" với gia đình chị Thương và có lời lẽ không chuẩn mực với gia đình chị.

Thời điểm ông Dũng phát ngôn những câu thiếu chuẩn mực, xưng "mày, tao" với người dân khi xung quanh ông có nhiều cán bộ của địa phương và ngành liên quan đang cùng tham gia đoàn xác minh hiện trạng nhà chị Thương.