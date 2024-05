Phó thủ tướng: Bình tĩnh tìm đúng bệnh mới 'bốc được thuốc' cho thị trường vàng

Sáng 13.5, tại phiên họp 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giải trình về vấn đề giá vàng và quản lý thị trường vàng được nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, trước năm 2012, do bất cập của thị trường vàng nên Chính phủ ban hành Nghị định 24 để công nhận quyền sở hữu hợp pháp của người dân, sắp xếp lại thị trường vàng miếng, nghiêm cấm dùng vàng làm cơ sở thanh toán.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà báo cáo tại phiên họp GIA HÂN

Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, sau giải pháp này thị trường diễn biến ổn định. Những năm gần đây, do ảnh hưởng Covid-19, lạm phát tăng cao nên giá vàng quốc tế tăng mạnh khiến trong nước tăng theo. Từ năm 2022 trở lại đây, thị trường trong nước bộc lộ hạn chế, chênh lệch giá trong nước và quốc tế duy trì ở mức cao.

Nguyên nhân, theo ông Hà, chủ yếu do giá thế giới tăng khi kim loại quý trong nước phụ thuộc thị trường quốc tế. Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới tăng 14%. Cùng đó, nguồn cung vàng trong nước hạn chế, nên chênh lệch giá trong nước cao so với quốc tế.

Về giải pháp, theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trước mắt, do thị trường thiếu nguồn cung nên cơ quan này sẽ tiếp tục đấu thầu với khối lượng phù hợp để tăng cung cho thị trường. Việc này, ông Hà nói, nhằm ổn định giá, giảm chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới.

Ông Hà cũng cho hay, Ngân hàng Nhà nước cũng tăng các biện pháp hỗ trợ quản lý thị trường, tăng quản lý nhà nước với thị trường vàng theo quy định tại Nghị định 24. Cùng đó, cơ quan này tiếp tục thanh tra doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh, mua bán vàng miếng; chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn thanh toán, kiểm soát giao dịch mua bán.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Công thương… kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, đẩy giá vàng lên cao. Ông Hà thông tin, giá vàng trong nước đã chuyển biến khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay 13.5, giảm 3 triệu đồng so với tuần trước. Dự kiến ngày mai 14.5, cơ quan này tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng. Tuần này sẽ có 2 phiên đấu thầu, tăng 1 phiên so với trước, để thêm nguồn cung ra thị trường.

"Về lâu dài, Ngân hàng Nhà nước sẽ đề xuất thêm giải pháp quản lý thị trường vàng", ông Hà nêu.

Không kiểm soát bằng các giải pháp đồng bộ thì rất khó

Báo cáo thêm, Phó thủ tướng Lê Minh Khái nói, trước 2012 vàng còn nhảy múa hơn. Lúc đó, có tới 8 doanh nghiệp nhập khẩu vàng nên việc niêm yết giá rất phức tạp. Sau khi có Nghị định 24 thì 8 doanh nghiệp này không nhập vàng miếng nữa.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái nêu ý kiến tại phiên họp GIA HÂN

"Lúc đó là Nhà nước độc quyền nhập khẩu vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm nhập vàng nguyên liệu, nhập khi có nhu cầu. Hiện nay nói SJC thôi nhưng độc quyền nhà nước. Phải rõ chỗ này", ông Khái nói và cho biết, các cơ sở kinh doanh vàng phải đảm bảo điều kiện chặt chẽ, được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Tuy nhiên, ông Khái phản ánh, vừa rồi tình hình biến động lớn, giá vàng cao hơn so với giá thế giới, thời điểm cao nhất lên tới 18 - 19 triệu đồng, thậm chí 20 triệu đồng. "Như vậy đòi hỏi phải quản lý", ông Khái khẳng định, đồng thời thông tin, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã họp rất nhiều lần.

"Gần đây tôi họp Ngân hàng Nhà nước có thông báo đầy đủ các giải pháp. Với giải pháp như vậy mấy ngày gần đây có xoay chuyển nhưng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi vì nó rất là phức tạp. Nếu ta không kiểm soát nó bằng các giải pháp đồng bộ thì rất khó", ông Khái nêu quan điểm.

Nêu các giải pháp như việc phải có hóa đơn ngay cho từng giao dịch mua bán vàng để kiểm soát, ông Khái cho biết, đã giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phải hoàn thành sớm.

Về tăng nguồn cung, theo ông Khái, Ngân hàng Nhà nước vừa rồi đấu thầu, nhưng hình thức cung phải phù hợp. Vừa rồi cung cũng chưa tới hết. Lượng giao dịch lớn nhưng lượng doanh nghiệp tham gia đấu thầu chỉ có 1 - 2. "Như vậy nhu cầu có thật hay không? Ngân hàng Nhà nước phải có đánh giá", ông Khái nói.

Cũng theo Phó thủ tướng Chính phủ, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm thị trường vàng là đúng, người dân cũng rất quan tâm song phải đánh giá kỹ, bình tĩnh mới tìm được giải pháp. Có nghĩa mình tìm đúng bệnh mới bốc thuốc được.

"Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức đau đầu vấn đề này. Nhưng tôi nghĩ thời gian tới các bộ, ngành tích cực vào cuộc thì chắc không khó khăn gì chúng ta không xử lý được", Phó thủ tướng nói và cho biết, ngày mai 14.5 ông sẽ có thêm cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước về vấn đề quản lý thị trường vàng.