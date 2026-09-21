Phó thủ tướng đánh giá cao định hướng đồng sáng tạo của UEH

Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu hoạt động hợp tác phải đi vào thực chất, tạo ra sản phẩm có khả năng ứng dụng và tác động cụ thể đối với sự phát triển của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị Kết nối đối tác khu vực công 2026 tại UEH

Hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập, UEH tổ chức Hội nghị Kết nối đối tác khu vực công năm 2026 với sự tham dự của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, địa phương, tổ chức khoa học - công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng học thuật.



Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng ghi nhận, trong 50 năm xây dựng và phát triển, UEH đã từng bước khẳng định vị trí của một cơ sở giáo dục đại học có uy tín, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, quản trị và chính sách; phát triển theo hướng đa ngành, tăng cường hợp tác quốc tế và tích cực tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra đối với TP.HCM, các địa phương và cả nước.

Phó thủ tướng cũng ghi nhận vị thế của UEH khi được các tổ chức quốc tế xếp hạng trong Top 200 đại học châu Á và Top 501 + thế giới

"Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi biểu dương những kết quả của Đại học Kinh tế TP.HCM, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tác", Phó thủ tướng nhấn mạnh.



Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao những nỗ lực của UEH trong sự phối hợp, đồng hành của các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tác

Đưa tri thức đến gần những bài toán phát triển

Giai đoạn 2020 - 2025, UEH đã ký kết 25 văn bản hợp tác với bảy nhóm đối tác khu vực công; phối hợp tổ chức 26 hội thảo, tọa đàm với 17 cơ quan Trung ương và địa phương; tham gia tư vấn, phản biện chính sách, quy hoạch và chiến lược phát triển cho 12 tỉnh, thành phố.

Hơn 160 khóa, lớp đã được tổ chức, với trên 15.000 lượt học viên tham gia bồi dưỡng về quản trị, lãnh đạo, chính sách, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. UEH cũng triển khai 105 đề tài, đề án và nhiệm vụ khoa học - công nghệ với 550 lượt chuyên gia tham gia; đồng hành phát triển đô thị thông minh cùng 25 tỉnh, thành phố.

Từ những kết quả này, UEH xác định bước chuyển từ "Partnership" sang "Co-Creation" - từ hợp tác sang đồng sáng tạo giá trị.

Theo PGS-TS Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc UEH, đồng sáng tạo không phải là một lựa chọn theo xu hướng, mà là bước phát triển tất yếu từ hành trình của một đại học luôn lắng nghe những thay đổi của xã hội và liên tục điều chỉnh năng lực để đáp ứng.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, UEH định hướng phát triển Hệ sinh thái hợp tác đa phương đồng sáng tạo giá trị vì tác động bền vững, đặt Nhà trường trong mạng lưới kết nối Chính quyền - Doanh nghiệp - Cộng đồng - Môi trường tự nhiên. Mỗi chương trình hợp tác được bắt đầu từ bài toán thực tiễn, sau đó huy động năng lực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn chính sách, dữ liệu, công nghệ và nguồn lực phù hợp để cùng giải quyết.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc UEH chia sẻ về định hướng phát triển Hệ sinh thái hợp tác đa phương đồng sáng tạo giá trị vì tác động bền vững

Những mô hình đưa hợp tác vào thực tiễn

Định hướng đồng sáng tạo của UEH được hình thành từ quá trình nghiên cứu, triển khai và chuyển giao ba nhóm mô hình hợp tác tiêu biểu.

Với Living Lab - Phòng thí nghiệm sống, campus, đô thị và cộng đồng trở thành môi trường để các bên cùng nghiên cứu, thử nghiệm, đo lường và hoàn thiện giải pháp trước khi xem xét nhân rộng. Các dự án đã được UEH phát triển trong lĩnh vực giao thông, quy hoạch, môi trường, du lịch thông minh và quản trị đô thị.

Tại Khánh Hòa, nền tảng tương tác UEH Nexus ứng dụng video mapping, in 3D và công nghệ thực tế tăng cường để các bên cùng xây dựng những kịch bản phát triển không gian trong tương lai. Nền tảng quản lý kinh tế đêm hỗ trợ quản trị dữ liệu, kết hợp góc nhìn số liệu và không gian để phục vụ hoạch định chương trình hành động. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các sáng kiến VungTauFuture và Hologram Walk góp phần trực quan hóa dự án, phát triển du lịch thông minh và tăng cường sự tham gia của cộng đồng.

Với hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, UEH xây dựng quy trình kết nối ý tưởng, chuyên gia, công nghệ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường. Từ kinh nghiệm vận hành hệ sinh thái, Nhà trường đồng hành cùng các địa phương trong thiết kế mô hình, đào tạo đội ngũ, hình thành nguồn dự án, kết nối vốn và từng bước chuyển giao năng lực vận hành.

Mô hình thứ ba là nền tảng hỗ trợ quyết định dựa trên dữ liệu, vận hành theo chu trình: dữ liệu - chỉ số - tín hiệu - hành động. Bảng điều hành tăng trưởng kinh tế TP.HCM là một trường hợp tiêu biểu, giúp nhận diện động lực tăng trưởng, điểm nghẽn và cung cấp tín hiệu phục vụ công tác quản lý, điều hành.

UEH cũng giới thiệu UEH Connect, nền tảng kết nối các bài toán thực tiễn với chuyên gia, nhóm nghiên cứu, đơn vị chuyên môn và nguồn lực phù hợp, hướng đến hình thành những cơ hội hợp tác đa phương.

Phó thủ tướng đánh giá cao tinh thần đồng sáng tạo, đồng kiến tạo mà UEH xác định trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030: cùng xác định vấn đề, cùng thiết kế giải pháp, cùng triển khai và cùng chịu trách nhiệm về kết quả. Ông cũng ghi nhận những mô hình, công cụ mới mà UEH đang triển khai như Living Lab, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, sandbox và nền tảng số kết nối khu vực công.

Hợp tác phải rõ sản phẩm và địa chỉ ứng dụng

Để các định hướng trên tạo ra giá trị thực chất, Phó thủ tướng đề nghị UEH lựa chọn một số vấn đề lớn xuất phát từ nhu cầu phát triển của TP.HCM, các địa phương và cả nước để tập trung nguồn lực nghiên cứu; tránh hợp tác hình thức, dàn trải hoặc chạy theo số lượng mô hình, chương trình và đề tài.

"Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, rõ sản phẩm đầu ra, rõ cơ quan sử dụng, kết quả và hiệu quả dự kiến", Phó thủ tướng lưu ý.

Những mô hình đạt kết quả tốt cần được tổng kết, hoàn thiện để xem xét nhân rộng; những mô hình chưa hiệu quả phải được đánh giá đúng nguyên nhân và kịp thời điều chỉnh. Hoạt động nghiên cứu cần được đánh giá dựa trên chất lượng sản phẩm, khả năng chuyển giao, mức độ ứng dụng và tác động kinh tế - xã hội, bên cạnh các tiêu chí học thuật.

Phó thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện mô hình hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp; Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan hình thành quy trình thông suốt từ xác định bài toán, lựa chọn đơn vị thực hiện, bố trí nguồn lực đến tiếp nhận và ứng dụng kết quả. Các bộ, ngành và địa phương cần chủ động đưa những vấn đề lớn, điểm nghẽn và nút thắt từ thực tiễn đến với các trường đại học, viện nghiên cứu và đội ngũ nhà khoa học.

Về phía Chính phủ, Phó thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về tự chủ đại học, tài chính khoa học - công nghệ và chia sẻ dữ liệu, tạo môi trường thuận lợi để các cơ sở giáo dục đại học và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học phát huy tiềm năng, đóng góp hiệu quả cho đất nước.

Với tinh thần "cùng làm, cùng hành động vì tương lai chung", Phó thủ tướng kỳ vọng hệ thống giáo dục đại học Việt Nam sẽ mở đường bằng tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo bằng hành động và đóng góp bằng những kết quả thiết thực.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Từ nền tảng 50 năm phát triển, sự ghi nhận và những gửi gắm của Phó thủ tướng tiếp tục đặt ra cho UEH một trách nhiệm lớn hơn: chuyển tri thức thành giải pháp, đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và cùng các đối tác tạo ra tác động bền vững cho TP.HCM, các địa phương và đất nước.

