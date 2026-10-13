Phó thủ tướng: Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, sáng 13.10, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đây là một trong 3 vấn đề khó khăn, thách thức lớn mà lĩnh vực nhà ở và thị trường đang đối mặt.

Theo ông Phạm Gia Túc, trong khi giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân, nhất là công nhân, người lao động, kể cả một bộ phận cán bộ, công chức, lượng bất động sản tồn kho lại có xu hướng tăng. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn khó khăn, ảnh hưởng đến sức mua và khả năng hấp thụ của thị trường.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng rà soát đầy đủ lượng bất động sản tồn kho để có giải pháp xử lý phù hợp; đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn tín dụng, nhất là nguồn vốn tín dụng chính sách phục vụ phát triển nhà ở.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc lưu ý về 3 vướng mắc lớn của thị trường bất động sản ẢNH: VGP

Cạnh đó, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cũng chỉ rõ, kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê còn thấp. 9 tháng năm 2026, cả nước mới hoàn thành gần 47.000 căn, đạt khoảng 48% kế hoạch năm 2026 là hơn 97.000 căn,

Thứ ba, nhiều dự án bất động sản còn tồn đọng, vướng mắc kéo dài, chủ yếu liên quan đến pháp lý, đất đai, tài chính, cần sớm được giải quyết để khơi thông nguồn lực xã hội.

Giao dịch giảm, tồn kho tăng

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong 9 tháng năm 2026, cả nước có 2.221 dự án bất động sản được thống kê với tổng quy mô vốn đầu tư khoảng 6,87 triệu tỉ đồng. Trong quý 3/2026, cả nước ghi nhận khoảng 92.004 giao dịch bất động sản thành công, bằng 92% so với quý trước.

Giá chung cư, đất nền trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm so với quý 2/2026, song vẫn duy trì ở mức cao tại các đô thị lớn. Thanh khoản thị trường còn thấp, giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi.

Theo báo cáo của 27/34 địa phương, lượng bất động sản tồn kho trong quý 3/2026 vào khoảng 51.950 căn, lô/nền, có xu hướng tăng so với quý trước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh lưu ý, đây mới là lượng bất động sản tồn kho do các chủ đầu tư báo cáo. Ngoài ra, còn có khối lượng vốn đầu tư dở dang lớn tại các dự án, trong khi hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng gặp nhiều khó khăn.

Về phát triển nhà ở xã hội, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án với quy mô 910.933 căn đã hoàn thành, đang triển khai hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, tương đương khoảng 91% mục tiêu Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Đối với nhà ở cho thuê, đến hết quý 3/2026, cả nước hoàn thành 8.314 căn, đạt 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến cả năm 2026 có thể hoàn thành 18.049 căn, đạt 105% kế hoạch. Đáng chú ý, từ tháng 6.2026 đến nay, cả nước đã khởi công 29 dự án với quy mô 85.594 căn, trong đó có 33.886 căn nhà ở cho thuê, chiếm khoảng 40%.

Về tín dụng bất động sản, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, đến cuối tháng 8.2026, dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 5,23 triệu tỉ đồng, chiếm hơn 25% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế.

Đối với các chương trình cho vay nhà ở xã hội, dư nợ đạt hơn 51.000 tỉ đồng, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 26.000 tỉ đồng và các ngân hàng thương mại hơn 25.000 tỉ đồng.

Chương trình tín dụng ưu đãi phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 33 đã được mở rộng từ 120.000 tỉ đồng lên hơn 153.000 tỉ đồng, với sự tham gia của 11 ngân hàng thương mại.

Tính đến hết tháng 8, số tiền cam kết cho vay đạt khoảng 50.300 tỉ đồng; doanh số giải ngân đạt khoảng 17.500 tỉ đồng, tăng khoảng 2,3 lần so với cuối năm 2025, trong đó khoảng 15.000 tỉ đồng dành cho chủ đầu tư và 2.500 tỉ đồng dành cho người mua nhà.

Theo ông Cảnh, đầu tư bất động sản có tính chất dài hạn, trong khi nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng chủ yếu có kỳ hạn ngắn hơn, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản. Do đó, cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn, tạo nguồn vốn trung và dài hạn bền vững cho thị trường bất động sản.