Phó thủ tướng Lê Minh Khái dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Bạc Liêu

Công an TX.Hòa Thành (Tây Ninh) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cùng Công an TP.Tây Ninh và H.Dương Minh Châu truy xét, bắt giữ 11 thanh niên mang bom xăng, hung khí đi chặn đường đâm người gây thương tích.