Phó thủ tướng, Ngoại trưởng New Zealand thăm đền Ngọc Sơn, thưởng thức món kem đặc biệt

Ngày 5.6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó thủ tướng, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - New Zealand lần thứ 2.

Hai bộ trưởng chụp ảnh kỷ niệm trên cầu Thê Húc THẢO PHẠM

Hai bên đánh giá cao và nhất trí nhiều biện pháp cụ thể nhằm triển khai những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 3 năm nay. Đồng thời, hai bên nhấn mạnh hợp tác kinh tế - thương mại còn nhiều tiềm năng và nhất trí triển khai các biện pháp mạnh mẽ, đột phá hơn nữa nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỉ USD vào năm 2026.

Phó thủ tướng, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters khẳng định Đông Nam Á là khu vực New Zealand dành ưu tiên cao trong triển khai chính sách đối ngoại mới, mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện và gắn kết hơn nữa; khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN.

Toàn cảnh cuộc hội đàm THẢO PHẠM

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam sẽ nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa ASEAN và New Zealand trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand giai đoạn tháng 7.2024 - tháng 7.2027, đề nghị New Zealand tăng cường hợp tác vì phát triển bền vững ở khu vực tiểu vùng Mê Kông, nhất là hỗ trợ các nước tiểu vùng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị New Zealand phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Diễn đàn Các nước đảo Thái Bình Dương (PIF).

Sau cuộc hội đàm, Phó thủ tướng, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters đã tới thăm đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc và thưởng thức cà phê ở quán Thủy Tạ bên hồ Hoàn Kiếm cùng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn.

Hai bộ trưởng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử đền Ngọc Sơn, Tháp Bút THẢO PHẠM

Phó thủ tướng, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters uống cà phê sữa của Việt Nam và cùng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thưởng thức bánh Pavlova, bánh xốp phủ kem và trái cây, loại bánh đặc trưng của New Zealand.

Phó thủ tướng, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cùng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thưởng thức cà phê sữa của Việt Nam và thưởng thức bánh Pavlova, bánh xốp phủ kem và trái cây, loại bánh đặc trưng của New Zealand

THẢO PHẠM

Đặc biệt hơn, chiếc bánh Pavlova được trang trí bằng kiwi xanh, chanh leo, thanh long và bơ xanh, trong đó, chanh leo, thanh long và bơ xanh là 3 loại quả New Zealand đã và đang hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển trong những năm qua, với mục tiêu tạo được những giống cây mới có chất lượng cao, hướng tới mục tiêu xuất khẩu.