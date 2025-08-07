Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: 'Không đâu có nguồn nhân lực trẻ tốt như Việt Nam'

"Không đâu có nguồn nhân lực trẻ tốt như Việt Nam, tôi khẳng định điều đó không chỉ bằng cảm tính, mà bằng niềm tin được củng cố qua từng hành trình phát triển gần đây của đất nước", Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ công bố SAP Labs Việt Nam - trung tâm R&D đầu tiên của tập đoàn phần mềm toàn cầu SAP tại Việt Nam, và là thứ 20 trên thế giới.

SAP Labs Vietnam chính thức được thành lập ngày 7.8.2025 với tổng vốn đầu tư hơn 150 triệu euro trong vòng 5 năm, đặt trụ sở tại toà nhà The Nexus - trung tâm TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Theo Phó thủ tướng, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ để trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình đó, nguồn nhân lực trẻ sẽ đóng vai trò trung tâm - vừa là người kiến tạo, vừa là người dẫn dắt.

"Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo từ 50.000 đến 100.000 kỹ sư công nghệ cao trong lĩnh vực AI và bán dẫn. Nhưng mục tiêu đó không thể đạt được nếu thiếu sự đồng hành của các tập đoàn công nghệ toàn cầu như SAP", Phó thủ tướng chia sẻ.

Ước mơ 5.000 nhân sự và một hệ sinh thái đổi mới

Phó thủ tướng cho biết, bản thân đã đích thân sang Đức từ năm 2019, đến thăm "đại bản doanh" của SAP và mời gọi họ đầu tư vào Việt Nam. SAP thận trọng, nên chọn nhiều quốc gia khác trước. Và hôm nay, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 20 được SAP đặt trung tâm R&D. Điều đó thể hiện sự trưởng thành, sức hút và vị thế mới của Việt Nam. Với tinh thần "đặt kỳ vọng để cùng nhau phấn đấu", Phó thủ tướng không ngần ngại đề nghị SAP mở rộng quy mô nhân sự lên 5.000 người và phát triển thêm các trung tâm ngoài TP.HCM.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khiến các kỹ sư, bạn trẻ Việt cảm thấy được khích lệ, tự hào khi có những chia sẻ truyền cảm hứng tại buổi lễ

ẢNH: LÊ NAM

"Không phải chỉ vài tầng của tòa nhà này, và vài trăm nhân viên. Tôi mong một ngày gần nhất SAP sẽ phải mở rộng quy mô cả tòa nhà này, mở rộng hàng chục nghìn mét vuông, trở thành trung tâm hàng đầu khu vực về AI và công nghệ số", Phó thủ tướng kỳ vọng và nhấn mạnh, Chính phủ không chỉ hỗ trợ chính sách, mà còn sẵn sàng đào tạo, cung cấp nguồn lực và đồng hành dài hạn. Đừng để một ngày trôi qua là một cơ hội bị đánh mất cho thanh niên Việt Nam. Tốc độ chính là sức mạnh trong kỷ nguyên số.

SAP phản hồi: "Chúng tôi sẵn sàng"

Trả lời riêng báo chí trong nước và quốc tế ngay sau buổi lễ, ông Thomas Saueressig – Thành viên Ban điều hành SAP SE, phụ trách Dịch vụ Khách hàng và Triển khai cho biết:

"Tôi rất thích tham vọng của Phó thủ tướng, thế giới này cần nhiều khát vọng như vậy. Với chúng tôi, đây không chỉ là nguồn động viên mà còn là cam kết rõ ràng từ phía Chính phủ, điều rất đáng trân trọng".

Theo ông Thomas, SAP đã có kế hoạch phát triển rõ ràng tại Việt Nam. "Nếu chúng tôi tiếp tục nhìn thấy kết quả thực tế và tài năng từ thị trường này, điều mà chúng tôi đã thấy rất rõ thì chắc chắn chúng tôi sẽ mở rộng, không chỉ ở quy mô, mà cả chiều sâu đổi mới," ông khẳng định.

Việt Nam hiện là trung tâm SAP Labs tăng trưởng nhanh nhất trong mạng lưới toàn cầu. "Tốc độ tuyển dụng, năng lực kỹ thuật và sự cam kết của đội ngũ tại đây mang lại cho chúng tôi sự tự tin rất lớn," ông nói.

Trả lời câu hỏi "vì sao SAP chọn Việt Nam", ông Thomas Saueressig cho rằng, khoảng 21% dân số Việt Nam là thế hệ số, một tỷ lệ cực kỳ đáng kinh ngạc. Họ không chỉ giỏi công nghệ, mà còn có tư duy đổi mới, sáng tạo, và mong muốn được dẫn đầu tương lai phần mềm toàn cầu. SAP không muốn chỉ là một nơi làm việc, mà muốn trở thành một phần của cộng đồng, của xã hội. Đồng thời sẽ hợp tác sâu hơn với các trường đại học, đưa nội dung đào tạo vào hệ thống giáo dục, và đóng góp thực chất vào sự phát triển nhân lực của Việt Nam.

Ông Thomas Saueressig (Ban điều hành SAP SE) đánh giá TP.HCM là “lựa chọn lý tưởng” nhờ lực lượng kỹ sư và môi trường đổi mới ẢNH: LÊ NAM

Còn với ông Dr. Clas Neumann - Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc Mạng lưới SAP Labs Toàn cầu, lý do chọn Việt Nam đến từ nhiều yếu tố "đặc biệt" như năng lực chuyên môn của kỹ sư Việt Nam, quan trọng hơn là khả năng giao tiếp, hòa nhập và hợp tác trong môi trường toàn cầu. Đó là lợi thế không phải quốc gia nào cũng có. Mối quan hệ bền chặt giữa Đức, nơi đặt trụ sở chính của SAP và Việt Nam là điểm cộng rất lớn giúp SAP yên tâm với các khoản đầu tư dài hạn tại đây.

'Việt Nam sẽ trở thành cường quốc AI'

SAP Labs Việt Nam được đặt tại The Nexus (TP.HCM), là trung tâm thứ hai của SAP tại Đông Nam Á (sau Singapore), với tổng vốn đầu tư hơn 150 triệu euro trong 5 năm tới. Trung tâm sẽ tập trung phát triển các giải pháp doanh nghiệp thông minh, tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ chuỗi cung ứng số bền vững.

Tính đến nay, SAP Labs Việt Nam đã tuyển dụng hơn 200 nhân sự, và dự kiến tăng lên 500 người vào năm 2027, trong đó riêng năm 2025 sẽ tuyển mới 350 nhân viên.

Dàn lãnh đạo của SAP Labs Việt Nam và Singapore trong buổi gặp gỡ báo chí trưa 7.8 tại TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

"Chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái cho các nhân tài công nghệ Việt Nam, kết nối với các chuyên gia quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp cho thế hệ đổi mới tiếp theo", ông Manik Saha, Tổng giám đốc SAP Labs Singapore & Việt Nam chia sẻ.

Không chỉ là một trung tâm công nghệ, SAP Labs Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới cho mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ, doanh nghiệp và học viện trong chiến lược phát triển kinh tế số quốc gia.

"Nếu các bạn đồng hành cùng chúng tôi, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành cường quốc về AI", Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định trước khi rời khán phòng.