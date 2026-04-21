Phó thủ tướng nói sẽ 'quyết liệt phát triển thị trường chứng khoán'

Sáng 21.4, tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã phát biểu làm rõ một số vấn đề về tăng trưởng kinh tế, giải ngân đầu tư công, về y tế, giáo dục.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ẢNH: PHẠM THẮNG

Trước đó, trong thảo luận, nhiều đại biểu nêu chất lượng tăng trưởng từng bước được cải thiện qua từng năm, qua từng nhiệm kỳ nhưng vẫn còn một số hạn chế. Đó là tăng trưởng kinh tế vẫn dưới mức tiềm năng, tốc độ tăng năng suất lao động thấp hơn mục tiêu; hệ số ICOR của nền kinh tế còn cao, năng lực trình độ công nghệ còn yếu, các ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ chiến lược chậm phát triển.

Theo Phó thủ tướng, tăng trưởng cao và bền vững là yếu tố gắn bó chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau, được ví như "hai cánh của một con chim" của nền kinh tế.

"Chúng ta chỉ có thể đạt được tăng trưởng cao trong một thời gian dài khi có nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và ngược lại", ông nói. Vì vậy, Chính phủ tiếp tục xác định ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết, nền tảng để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục và ổn định.

Về đổi mới mô hình tăng trưởng, Trung ương sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề nhằm tiếp cận toàn diện hơn với nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thành công chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Tuy nhiên, ngay từ hiện nay, theo Phó thủ tướng, yêu cầu đặt ra là phải thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ, tái cấu trúc nền kinh tế, đồng thời bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Đây cũng là thách thức lớn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, bắt kịp, tiến cùng khu vực và thế giới, thực hiện các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Phó thủ tướng cũng cho hay, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán nhằm trở thành một kênh huy động trung và dài hạn của nền kinh tế, chia sẻ "gánh nặng" với các ngân hàng - hiện vẫn là kênh cung cấp vốn trung, dài hạn chủ yếu của doanh nghiệp. Mục tiêu đến năm 2028, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt khoảng 120% GDP.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Phó thủ tướng nêu rõ, "dứt khoát phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch", đồng thời bảo đảm chất lượng. Chính phủ đang tập trung ưu tiên nguồn vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn trước và gắn trách nhiệm người đứng đầu về tiến độ, chất lượng giải ngân, để không còn tình trạng giải ngân không được thì trả lại cho Trung ương.

Bên cạnh đó là việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Chính phủ đang trình Quốc hội ban hành nghị quyết về chính sách tháo gỡ toàn diện cho các dự án khó khăn, tồn đọng. Dự kiến sẽ huy động được nguồn lực khoảng hơn 3,3 triệu tỉ đồng cho tăng trưởng kinh tế.