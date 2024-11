Sau phiên trả lời chất vấn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đăng đàn giải trình thêm về các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ và tài khóa, đặc biệt là quản lý thị trường vàng.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đăng đàn trả lời chất vấn ẢNH: GIA HÂN

Theo Phó thủ tướng, xuất nhập khẩu vàng hiện đang được quản lý theo Nghị định 24. Tuy nhiên do tình hình thực tiễn quản lý có sự thay đổi nên Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sửa Nghị định 24, đặc biệt là xuất nhập khẩu và kinh doanh vàng để tạo điều kiện cho thị trường vàng trong nước phát triển.

Về quản lý vàng, ông Phớc cho biết, vàng miếng SJC vừa qua tăng 18 triệu đồng/lượng, tức là tăng 25% so với giá vàng thế giới, nhưng hiện chỉ còn tăng 3 - 4 triệu so với vàng thế giới.

Phó thủ tướng: Vàng đang là nơi trú ẩn của tiền nhàn rỗi

"Giá vàng tăng cao như chị Hồng (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) nói, do nhiều nguyên nhân như giá vàng thế giới cao, cung nhỏ hơn cầu. Ngoài ra do thị trường bất động sản đóng băng ở mức cao, do lãi suất ngân hàng thấp nên người dân tâm lý không muốn gửi tiền. Sản xuất kinh doanh khó khăn, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có rủi ro. Vàng có thể là nơi trú ẩn của tiền nhàn rỗi", Phó thủ tướng nêu.

Về giải pháp để quản lý thị trường vàng thời gian tới, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết đã chỉ đạo mua bán phải đúng pháp luật và minh bạch, áp dụng công nghệ thông tin để quản lý các công ty và cửa hàng vàng.

Đồng thời, có các giải pháp chống buôn lậu vàng. Theo ông, vừa qua cơ quan chức năng đã phát hiện 2 đường dây buôn lậu 6 tấn vàng. Gần đây nhất, tháng 11 cửa khẩu sân bay Nội Bài cũng đã phát hiện được nhiều vụ buôn lậu vàng, mỗi vụ 4, 6, 7 kg vàng.

"Vàng không còn là thước đo của tiền tệ, nhưng vẫn là kim loại quý và nơi trú ẩn của tiền nhàn rỗi nên sẽ được quản lý chặt chẽ", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Quy mô nền kinh tế sẽ tăng lên vài nghìn tỉ USD

Giải trình các câu hỏi liên quan đến chính sách tài khóa và tiền tệ, theo Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, việc điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa thời gian qua rất tốt và hợp lý. Chính sách tiền tệ đã điều hành một cách chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Chính sách tài khóa đã thực hiện mở rộng và hợp lý.

"Ví dụ trong 4 năm chúng ta đã vượt thu ngân sách 1 triệu tỉ, năm sau vượt cao hơn năm trước. Đồng thời, giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp 800.000 tỉ đồng. Tức là chúng ta đã thu vượt ngân sách gần 2 triệu tỉ đồng", ông Phớc nêu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lắng nghe các ý kiến chất vấn và giải trình ẢNH: GIA HÂN

Cũng theo Phó thủ tướng, về tiền tệ đã giảm được tỷ giá hối đoái giữa đồng USD và VND. Xử lý được 2 ngân hàng 0 đồng, ổn định hệ thống, phục vụ cho nền kinh tế rất tốt.

GDP đạt gần 7%, CPI chỉ 3,88%, nợ công chiếm 37%, thu ngân sách đến hôm nay đạt 99,94% so với dự toán được Quốc hội giao, tăng 255.000 tỉ đồng so với năm ngoái. Tương ứng sẽ bổ sung cho nền kinh tế tối thiểu 300.000 tỉ để đầu tư cho các dự án, xây dựng các công trình...

Về nguồn lực, Phó thủ tướng cho biết nhu cầu đầu tư vào đường cao tốc như Thủ tướng yêu cầu phải đạt 5.000 km vào 2030, đường sắt cao tốc Bắc - Nam cần 67 tỉ USD, các chương trình chuyển đổi năng lượng công bằng, chống biến đổi khí hậu… đều là nguồn tín dụng rất lớn cho thị trường.

"Tương lai nền kinh tế sẽ có quy mô vài nghìn tỉ USD, chứ không chỉ 500 tỉ USD như hiện nay. Năm nay có thể đạt 490 tỉ USD, nhưng sẽ tăng gấp 3 - 4 lần trong thời gian tới", Phó thủ tướng nhấn mạnh.