Phó thủ tướng: Việt Nam đang từng bước đầu tư phát triển khoa học vũ trụ

Chiều 26.9, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn học quốc tế (IOAA) lần thứ 19.

Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 25.9 - 5.10 tại Đại học Phenikaa với 320 thí sinh đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh các phần thi, thí sinh sẽ tham gia một số hoạt động giao lưu văn hóa và tham quan các địa điểm tại Hà Nội.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: BTC

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, kỳ thi không chỉ dành cho những học sinh xuất sắc, mà còn là diễn đàn khoa học trẻ, nơi học sinh được chia sẻ tri thức, khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới.

Phó thủ tướng nhắc lại thông điệp của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra tại Hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Pháp hồi tháng 9, đó là: chúng ta cần giữ gìn không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình; đặt con người và phát triển bền vững trên trái đất ở vị trí trung tâm; bảo đảm bình đẳng giữa các quốc gia trong tham gia và thụ hưởng thành quả nghiên cứu, công nghệ.

Phó thủ tướng khẳng định, kỳ thi hôm nay chính là giải pháp góp phần vun đắp nền móng cho tầm nhìn đó. Bởi mọi chương trình vũ trụ, mọi sáng kiến hợp tác đều bắt đầu từ con người - từ những bạn trẻ biết say mê đặt câu hỏi trước bầu trời.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cũng cho biết, Việt Nam đang từng bước đầu tư phát triển lĩnh vực khoa học vũ trụ, với các vệ tinh quan sát trái đất và các đài thiên văn tại Hòa Lạc, Khánh Hòa - nơi đội tuyển Việt Nam vừa tập huấn quan sát cho kỳ thi này.

Ngoài kết quả là những điểm số và những tấm huân chương, Phó thủ tướng cho rằng, giá trị lớn nhất của kỳ thi này nằm chính ở những câu hỏi được gợi mở, những ý tưởng được sẻ chia và những tình bạn được hình thành tại Hà Nội.

"Tôi tin rằng nhiều năm sau, các em sẽ gặp lại nhau trong một phòng thí nghiệm, một đài thiên văn hay một dự án khoa học quốc tế - không còn là những thí sinh cùng tranh tài, mà chính là những đồng nghiệp cùng khám phá những chân trời mới và cùng giải quyết những vấn đề chung của thế giới", Phó thủ tướng chia sẻ.

Trước đó, phát biểu chào mừng kỳ thi, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, mỗi sự kiện khoa học quốc tế được tổ chức tại Hà Nội đều góp thêm một bước vào hành trình xây dựng thành phố bằng tri thức và sáng tạo; nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới và khát vọng vươn tới những chuẩn mực phát triển cao hơn.



