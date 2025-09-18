Phó thủ tướng yêu cầu hỗ trợ tài chính cho người dân chuyển đổi phương tiện xanh

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về thực hiện kết luận, chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm các dòng sông trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.HCM cùng kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chính phủ chỉ đạo sớm hoàn thiện khung chính sách hỗ trợ tài chính để người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh ẢNH: T.N

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn về chất lượng môi trường, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng cao, tiệm cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến (Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Bắc Âu…) và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đảm bảo bảo vệ sức khỏe con người, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát trong quý 4.

Trong đó, cần đánh giá chính xác thực trạng ô nhiễm môi trường không khí với các chỉ số AQI về PM2.5, SO2, CO, NO2… trung bình theo hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm để đặt ra chỉ số mục tiêu cần đạt được cho 5 năm và lộ trình phải giảm và đạt được cho hàng năm. Song song, đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường quốc gia theo hướng đồng bộ, tự động, hiện đại, hoàn thành trong quý 3/2026. Lưu ý kết hợp trí tuệ nhân tạo để theo dõi và cung cấp dữ liệu liên tục về chất lượng không khí cho người dân, các nhà nghiên cứu và Bộ Y tế.

Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ Công thương, Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các trạm sạc xe điện lắp đặt tại nơi công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ, hoàn thành trước 15.10; Rà soát, ban hành các quy định, quy chuẩn/tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị phải tích hợp hạ tầng cho giao thông xanh, bao gồm cả hệ thống trạm sạc điện, hạ tầng cần thiết cho các trạm sạc pin thay thế, hoàn thành trong quý 4.

Đặc biệt, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về thuế, phí, chính sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hỗ trợ tài chính để người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh, cũng hoàn thành trong quý 4.

Thông báo cũng nêu rõ việc chọn Hà Nội và TP.HCM là hai đô thị chịu áp lực ô nhiễm lớn nhất làm trọng điểm nhằm xây dựng kế hoạch với các giải pháp đột phá. Từ đó, nhân rộng ra cả nước theo định hướng "Địa phương làm được thì cả nước mới thành công".

Từ định hướng này, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với UBND hai thành phố xây dựng, trình Chính phủ lộ trình phát triển hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại (tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, xe buýt năng lượng sạch…); đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.

Trước đó, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm lưu vực sông, môi trường không khí; tình hình xử lý ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội và TP.HCM, Phó thủ tướng khẳng định: Giải quyết ô nhiễm môi trường là ưu tiên cấp bách, đi kèm kế hoạch toàn diện, chính sách hỗ trợ, công cụ kinh tế, công nghệ hiện đại và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương. Đây là cơ hội để Việt Nam hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ sức khỏe người dân