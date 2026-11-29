ACV chịu hoàn toàn trách nhiệm

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các chủ thể tham gia dự án đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đến nay, sản lượng đã đạt gần 90%, nhiều gói thầu, hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành, đây là kết quả rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tại dự án đã xảy ra sai phạm của chủ đầu tư và các nhà thầu ảnh hưởng đến tiến độ, hiện vẫn còn một số gói thầu thi công chậm.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh Cảng hàng không chỉ được đưa vào khai thác khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn ẢNH: CHINHPHU.VN/PHƯƠNG NGUYÊN

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệm thu, thanh toán do một số thủ tục chủ đầu tư, nhà thầu chưa thực hiện đúng, để xử lý cần báo cáo cấp có thẩm quyền cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ.

Trước đó, ngày 13.4, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24 về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, trong đó chấp thuận nguyên tắc "cho phép xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm, bảo đảm không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại".

Đây là cơ sở chính trị rất quan trọng để các bộ, cơ quan căn cứ trong quá trình xử lý, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành dự án. Phó thủ tướng lưu ý quá trình xử lý khó khăn, vướng mắc cần xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các đơn vị liên quan trên tinh thần không hợp thức hóa vi phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn về kỹ thuật.

Theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua, Dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, trong điều kiện khối lượng còn lại lớn, cần sự nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực của các chủ thể, đặc biệt là ACV.

Phó thủ tướng Thường trực lưu ý ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng của Dự án thành phần 3 và các gói thầu do mình làm chủ đầu tư. Việc triển khai phải tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng.

ACV có trách nhiệm đánh giá chất lượng các hạng mục có sai sót về trình tự, thủ tục trong quá trình triển khai và khẳng định rõ đối với từng hạng mục. Với vai trò là cảng hàng không quốc tế, vấn đề an toàn và tiện ích cho người sử dụng là yêu cầu hàng đầu. Do đó, cần rà soát kỹ, triển khai đồng bộ các hạng mục về cảnh quan, môi trường, an ninh, an toàn trước khi đưa vào khai thác thương mại, đáp ứng tiêu chí "sáng, xanh, sạch, đẹp" và tuyệt đối an toàn.

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Đồng thời, rà soát khối lượng các công việc còn lại của Dự án thành phần 3, xác định rõ các mốc tiến độ hoàn thành phần xây dựng, hoàn thành lắp đặt thiết bị, nghiệm thu công trình, chạy thử (đơn động, liên động đối với các hạng mục thiết bị) để xác định cụ thể thời gian đưa dự án vào khai thác.

"Trường hợp không hoàn thành đúng tiến độ, căn cứ quy định pháp luật khẩn trương có báo cáo đề xuất điều chỉnh tiến độ, các cơ chế đặc thù xử lý các vướng mắc gửi Bộ Xây dựng trước 5.12" - văn bản chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Gia Túc nêu rõ.

Đẩy nhanh xử lý các sai phạm

Để hỗ trợ phía chủ đầu tư, Bộ Xây dựng được giao tiếp tục là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án, kịp thời hướng dẫn theo thẩm quyền các đề nghị của chủ đầu tư các dự án thành phần; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan rà soát toàn diện các điều kiện cần thiết để Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Đạc biệt, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Trong đó, tập trung làm rõ mức độ vi phạm tại từng gói thầu, từng hạng mục công trình, làm cơ sở để các cơ quan liên quan có giải pháp xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phù hợp, đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với ACV, Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Đồng Nai chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến y tế, thuế, hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại… tại cảng hàng không ngay khi đưa dự án vào khai thác.