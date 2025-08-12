Phó thủ tướng yêu cầu thống kê chính xác tình hình cán bộ giáo dục cấp xã

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 413/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp về tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực GD-ĐT.

Phó thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu thống kê chính xác tình hình cán bộ giáo dục cấp xã ẢNH: VGP

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, hướng dẫn đảm bảo đáp ứng với yêu cầu thực tiễn, để đồng bộ hóa các quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền phân cấp, trong đó quy định rõ trách nhiệm quản lý giáo dục các cấp để vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được kịp thời, hiệu quả; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế để hỗ trợ địa phương thực hiện mô hình; tổng hợp tình hình, thống kê số liệu và đề xuất giải pháp hỗ trợ thiết thực.

Thống kê chính xác tình hình đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ phòng văn hóa - xã hội tại cấp xã. Đánh giá sát tình hình, tìm hiểu rõ các khó khăn thực tế để giải quyết, xử lý khó khăn theo thẩm quyền và báo cáo đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ GD-ĐT chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai thực hiện bảo đảm hệ thống thông suốt, liên thông, đồng bộ.

Phó thủ tướng giao các bộ Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tiếp tục tổng hợp chung, ghi nhận các thông tin, phản ánh trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong các lĩnh vực để đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu quản lý, đảm bảo bám sát các chỉ đạo của T.Ư, Bộ Chính trị; trong đó xử lý nhiệm vụ có liên quan việc cụ thể hóa nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có trách nhiệm chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp hỗ trợ đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã để bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước được thông suốt, hiệu quả; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Khoảng 1/3 cán bộ giáo dục cấp xã không có chuyên môn về giáo dục

Trước đó, tại hội nghị về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực GD-ĐT, Bộ GD-ĐT dẫn báo cáo của nhiều địa phương cho thấy có tới 50% đơn vị hành chính cấp xã không có lãnh đạo, cán bộ từng công tác trong ngành giáo dục để theo dõi, quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, theo hướng dẫn hiện nay, mỗi phòng văn hóa - xã hội bố trí tối đa 2 biên chế cho vị trí việc làm công chức phụ trách lĩnh vực GD-ĐT.

Với tổng số 3.321 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp, dự kiến số lượng công chức cấp xã phụ trách GD-ĐT toàn quốc cần hơn 6.000 người.

Khảo sát nhanh trên số liệu khoảng 1.000 công chức đã được giao phụ trách lĩnh vực giáo dục tại cấp xã thì có khoảng gần 1/3 số người từng công tác tại phòng GD-ĐT (cũ); hơn 1/3 có trình độ chuyên môn được đào tạo ở các ngành sư phạm, giáo dục, còn lại là trình độ đào tạo ở các ngành, lĩnh vực khác, hầu như không liên quan đến giáo dục, có trường hợp là kỹ sư chăn nuôi...

Theo Bộ GD-ĐT, việc phòng văn hóa - xã hội của UBND cấp xã thiếu cán bộ am hiểu chuyên môn sâu trong quản lý các hoạt động giáo dục tại các nhà trường đã dẫn tới khó khăn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý sử dụng viên chức.