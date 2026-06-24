Phó thủ tướng yêu cầu TP.HCM chịu trách nhiệm toàn diện với dự án chống ngập 10.000 tỉ

Bằng mọi giá hoàn thành dự án trong 2026

Kết luận tại cuộc họp, Phó thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh đây là dự án lớn, trọng điểm, cấp thiết của TP.HCM nhằm góp phần khắc phục tình trạng ngập úng do triều, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng ngày càng phức tạp.

Quá trình triển khai dự án gặp vướng mắc, dẫn tới chậm tiến độ kéo dài, gây bức xúc, ảnh hưởng đến dân sinh. Do vậy, Chính phủ yêu cầu UBND TP.HCM và các cơ quan, đơn vị có liên quan phải tập trung xử lý ngay các vướng mắc, khẩn trương hoàn thành các công trình dự án để đưa vào vận hành khai thác trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ, cũng như cam kết của thành phố.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ chậm tiến độ quá lâu gây bức xúc, ảnh hưởng tới đời sống người dân TP.HCM ẢNH: T.N

Về căn cứ pháp lý, cơ sở chính trị, ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan đều khẳng định quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có đủ căn cứ pháp lý, cơ sở chính trị để xử lý vướng mắc của dự án. UBND TP.HCM có đầy đủ thẩm quyền giải quyết các vướng mắc của dự án hiện nay (không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ).

Lãnh đạo BIDV cũng đã đề xuất phương án hỗ trợ nhà đầu tư có thêm nguồn lực để hoàn thành dự án trong năm 2026 trong trường hợp nhà đầu tư được thành phố giao đất.

Do đó, Phó thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định và chỉ đạo thỏa thuận, thống nhất với nhà đầu tư để giải quyết dứt điểm các vướng mắc của dự án theo thẩm quyền bảo đảm kịp thời, đúng quy định tại các Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP, Nghị quyết số 212/NQ-CP bảo đảm tiến độ, hiệu quả dự án.

Nhà đầu tư được giao chủ động phối hợp với UBND TP.HCM, các cơ quan chức năng của thành phố và các cơ quan có liên quan thống nhất phương án xử lý ngay những vấn đề còn vướng mắc, đảm bảo việc hoàn thành dự án, đưa vào vận hành khai thác trong năm 2026.

Yêu cầu rà soát tăng quỹ đất trả cho nhà đầu tư

Liên quan đến phương án tài chính cho dự án, trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, nêu rõ hiện đang có sự khác biệt về cách hiểu giữa thành phố và nhà đầu tư.

Trong khi UBND TP.HCM đề xuất thanh toán 7 lô đất theo hợp đồng cũ và bù trừ phần chênh lệch bằng ngân sách, thì phía Trung Nam đề xuất thanh toán toàn bộ giá trị dự án bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá (ước tính giá trị 7 lô đất hiện tại khoảng 4.983 tỉ đồng, trong khi tổng giá trị dự án điều chỉnh lên tới 14.446 tỉ đồng). Nếu theo phương án của nhà đầu tư, thành phố sẽ phải bố trí thêm quỹ đất mới ngoài hợp đồng.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính khẳng định: Căn cứ vào Nghị quyết số 212/NQ-CP của Chính phủ, đây là dự án BT thanh toán bằng quỹ đất, không phải dự án BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND TP.HCM cần chủ động rà soát, thỏa thuận thống nhất với nhà đầu tư để sửa đổi, bổ sung hợp đồng dựa trên cơ chế linh hoạt của Nghị quyết số 16/2026. Thành phố có trách nhiệm tự quyết định phương án thanh toán theo thẩm quyền mà không cần trình Thủ tướng Chính phủ đối với các nội dung đã được phân cấp.

Bộ Tài chính đưa ra quan điểm rõ ràng về phương án thanh toán bằng quỹ đất dựa trên nguyên tắc ngang giá ẢNH: T.N

Đối với đề xuất của TP.HCM về việc nếu không thỏa thuận được với nhà đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng BT để chuyển sang hình thức đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị thành phố phải đánh giá thật kỹ tính khả thi và các hệ lụy phát sinh. Việc chuyển đổi mô hình sẽ kéo theo hàng loạt thủ tục phức tạp: từ kiểm toán, quyết toán khối lượng cũ, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, lập và phê duyệt dự án đầu tư công mới cho đến đấu thầu lựa chọn nhà thầu mới.

Bộ Tài chính lưu ý phương án này tiềm ẩn nguy cơ gây gián đoạn thi công kéo dài, làm phát sinh thêm chi phí lãi vay lớn, thậm chí dễ dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài với nhà đầu tư về giá trị khối lượng đã thực hiện.

"Việc lựa chọn bất kỳ phương án nào đều phải bảo đảm mục tiêu cao nhất là hoàn thành dự án trong năm 2026 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và không làm phát sinh tranh chấp, khiếu kiện kéo dài", văn bản của Bộ Tài chính nêu.