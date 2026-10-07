Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nhà thầu chậm trễ thi công sân bay Long Thành

Thông báo kết luận nêu rõ, dự án Cảng HKQT Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng khẳng định vị thế, uy tín quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc về tiến độ các dự án thành phần của Cảng Long Thành Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên





Bắt buộc hoàn thành đúng kế hoạch

Theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua, dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, rất nặng nề, nhiều thách thức khi khối lượng công việc còn lại lớn, trong khi thời gian còn lại không nhiều.

Chưa kể, dự án đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về nguồn nhân lực, công tác thanh toán, thiếu nguyên, vật liệu và giá cả tăng cao. Bên cạnh đó, vẫn còn những nhà thầu, gói thầu có tiến độ thi công rất chậm, gần như không có chuyển biến.

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan chuyển sang trạng thái nước rút, tăng tốc; tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng, khối lượng còn lại lớn. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng ngày, từng công việc, hạng mục, gói thầu.

Cụ thể, lãnh đạo cấp Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) rà soát ngay toàn bộ khối lượng công việc còn lại của các gói thầu, đặc biệt tại các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, là đường găng của dự án; lập tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục. Trong đó, xác định rõ các hạng mục công việc sẽ hoàn thành để phục vụ khai thác thương mại dự án, thời điểm vận hành chạy thử, thời điểm vận hành thương mại, thời gian hoàn thành toàn bộ dự án.

ACV phải hoàn thành báo cáo trước 10.10, gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý có liên quan để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Trên cơ sở tiến độ thi công chi tiết, Phó Thủ tướng yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính; tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, nhất là tại các gói thầu đường găng. Đặc biệt, kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, thiết bị, tài chính và tiến độ; trường hợp cần thiết, xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ACV được giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng để thông báo sớm kế hoạch, thời gian dự kiến đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại cũng như kế hoạch hoàn thành các tuyến đường giao thông kết nối đến các hãng hàng không trong nước và quốc tế để các hãng chủ động chuẩn bị, đăng ký đường bay, xây dựng phương án khai thác phù hợp.

Ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án

Về phía địa phương, UBND TP.HCM và TP.Đồng Nai được giao huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án để tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền về giải phóng mặt bằng, vật liệu, cấp điện, cấp nước, hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề phát sinh trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành toàn bộ trong tháng 10; không để vướng mắc thuộc thẩm quyền địa phương ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành, đưa dự án vào khai thác.

Trong đó, UBND TP.Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị sản xuất đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn có ngay các giải pháp nâng cao công suất khai thác theo quy định như tăng ca, tăng kíp, tăng thời gian khai thác, bổ sung máy móc, thiết bị; ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối, bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án.

Đối với hệ thống giao thông kết nối, về đường bộ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, địa phương, VEC chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng như đã cam kết.

Bộ Xây dựng đồng thời phối hợp, hỗ trợ UBND TP.HCM rà soát phương án thiết kế, thi công mở rộng giai đoạn 2 dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Trong khi đó, UBND Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an (C08) rà soát, thống nhất ngay phương án tổ chức giao thông các tuyến đường cao tốc mới hoàn thành, đưa vào khai thác trên địa bàn, bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án; hoàn thành trong tháng 10

Về đường sắt, Phó Thủ tướng đánh giá kết nối giao thông bằng đường sắt là giải pháp quan trọng để tăng cường kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM, Đồng Nai tới sân bay Long Thành, cần sớm nghiên cứu, triển khai thực hiện.

UBND TP.HCM, TP Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tuyến đường sắt đô thị kết nối Cảng Long Thành với Cảng Tân Sơn Nhất, trung tâm TP.HCM và thành phố Đồng Nai như: tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm, Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Suối Tiên kéo dài…