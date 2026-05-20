Phó thủ tướng yêu cầu xử lý phản ánh của Báo Thanh Niên về quốc lộ quá tải

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử lý phản ánh của Báo Thanh Niên về việc cấp bách mở rộng đường quốc lộ.
Báo Thanh niên ngày 5.5 đăng tải bài viết “Cấp bách mở rộng quốc lộ”, trong đó phản ảnh việc cao tốc đã được nổi dài thần tốc nhưng bước xuống quốc lộ là kẹt xe và xuống cấp.
Trong bài viết, phóng viên đã ghi nhận ý kiến từ người dân, doanh nghiệp, các bác tài đang hàng ngày di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ, nêu bật tình trạng hầu hết các trục quốc lộ xương sống trải dài từ Bắc vào Nam đang quá tải trầm trọng. Đường thường xuyên ùn tắc, kẹt xe kéo dài, gây thiệt hại về thời gian, sức khỏe, chi phí của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Trong khi đó, các dự án mở rộng, nâng cấp hàng loạt đường quốc lộ đều đã được lên kế hoạch từ rất nhiều năm trước, nhưng hầu hết đều chậm trễ.
Đồng thời, bài viết có tham khảo ý kiến của các chuyên gia, phân tích rõ vai trò của cao tốc và quốc lộ trong mạng lưới giao thông vận tải, từ đó nhấn mạnh phát triển hạ tầng giao thông đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và chiến lược giữa các loại hình.
Trong bối cảnh cao tốc đang được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ, hệ thống quốc lộ vẫn giữ vai trò "xương sống" huyết mạch, đảm bảo sự lưu thông thông suốt và kết nối trực tiếp giữa các tỉnh, TP trên cả nước, cần tăng tốc nâng cấp, mở rộng tương xứng.
Trước những dẫn chứng và lập luận của bài báo, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương liên quan nghiên cứu phản ánh, kiến nghị của Báo Thanh Niên. Sau đó, có giải pháp xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm hiệu quả tổng thể, đồng bộ trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Vấn đề nào vượt thẩm quyền cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có phương án giải quyết.
