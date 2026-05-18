Phó tổng giám đốc GP.Invest: Toàn bộ dự án tương lai hướng tới tiêu chuẩn LEED

LEED và xu hướng chuẩn hóa phát triển bền vững trong bất động sản

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) là hệ thống chứng nhận công trình xanh được phát triển bởi Hội đồng Công trình xanh Mỹ (U.S. Green Building Council - USGBC) từ năm 1995. Đây được xem là tiêu chuẩn quốc tế tiên phong về xây dựng bền vững, đặt ra các yêu cầu toàn diện về tiết kiệm năng lượng, quản lý tài nguyên, giảm phát thải, sử dụng vật liệu thân thiện và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi môi trường.

Hiện LEED đang được áp dụng tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong những "ngôn ngữ chung" của bất động sản phát triển bền vững toàn cầu. Theo U.S. Green Building Council, các công trình đạt chứng nhận LEED có thể tiết kiệm khoảng 20 - 30% năng lượng tiêu thụ và giảm chi phí bảo trì, vận hành trong dài hạn.

Các dự án bất động sản ngày nay chú trọng phát triển môi trường sống bền vững và hài hòa với thiên nhiên

Tại Việt Nam, việc phát triển dự án của các chủ đầu tư hiện nay cũng tập trung nhiều hơn không gian sống có khả năng vận hành bền vững theo thời gian. Theo số liệu từ USGBC, năm 2025, Việt Nam ghi nhận 2,6 triệu m2 diện tích sàn được chứng nhận LEED, tương ứng với 100 dự án, xếp thứ 8 tại bảng xếp hạng Các quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Mỹ.

Đánh giá về tác động của các tiêu chuẩn phát triển bền vững như LEED, ông Nguyễn Trí Dũng - Phó tổng giám đốc GP.Invest nhận định: "Các đô thị được quy hoạch bài bản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường có chi phí vận hành thấp hơn, chất lượng sống cao hơn và khả năng gia tăng giá trị tốt hơn. Việc theo đuổi tiêu chuẩn xanh sẽ làm tăng chi phí đầu tư ban đầu, nhưng là sự đánh đổi hợp lý để tạo ra lợi ích lâu dài cho cả doanh nghiệp, cư dân và xã hội".

GP.Invest: Chuẩn hóa chiến lược phát triển theo LEED

Với GP.Invest, phát triển bền vững không được tiếp cận như một yếu tố bổ trợ, mà trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược dài hạn. Doanh nghiệp đặt mục tiêu các dự án triển khai trong tương lai đều được đầu tư đáp ứng tiêu chuẩn LEED, khẳng định năng lực triển khai dự án và định hướng phát triển bền vững.

Phó tổng giám đốc GP.Invest cho rằng việc định hướng toàn bộ dự án tương lai đều hướng tới LEED không còn là câu chuyện của một công trình đơn lẻ, mà là sự thay đổi toàn diện trong tư duy phát triển. "Điều này đòi hỏi năng lực tài chính vững vàng, chiến lược đầu tư dài hạn, tính kỷ luật thực thi cao của GP.Invest, cùng đội ngũ có năng lực chuyên môn và hệ thống đối tác đủ mạnh", ông Nguyễn Trí Dũng phân tích thêm.

Phó tổng giám đốc GP.Invest chia sẻ doanh nghiệp đặt mục tiêu triển khai tiêu chuẩn LEED cho toàn bộ dự án trong tương lai





Dự án Evergreen Estate (phường Đông Kinh, Lạng Sơn) là bước triển khai cụ thể của GP.Invest cho định hướng này. Đây là dự án tiên phong tại Việt Nam và tiên phong tại Đông Nam Á theo đuổi chứng chỉ LEED for Communities.

Khác với LEED ở cấp độ công trình, LEED for Communities đánh giá toàn bộ đô thị như một chỉnh thể, đòi hỏi các yếu tố như năng lượng, giao thông, sinh thái và chất lượng sống phải được tính toán đồng bộ ngay từ giai đoạn quy hoạch, thay vì triển khai riêng lẻ theo từng hạng mục.

Để hiện thực hóa định hướng này, GP.Invest chủ động hợp tác với các đơn vị tư vấn quốc tế và trong nước, tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu về vi khí hậu, địa hình, môi trường ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các tiêu chuẩn LEED trong toàn bộ quá trình triển khai, bao gồm: thiết kế, lựa chọn vật liệu, thi công và vận hành.

Evergreen Estate do GP.Invest phát triển là dự án tiên phong theo đuổi tiêu chuẩn LEED for Communities tại Đông Nam Á

Song song với đó, GP.Invest xây dựng nền tảng quản trị doanh nghiệp gắn với kỷ luật thực thi, trong đó các yếu tố như tiến độ, chất lượng thi công và tiêu chuẩn vận hành được kiểm soát xuyên suốt. Cách tiếp cận này cũng đánh dấu bước chuyển sang một giai đoạn phát triển mới của GP.Invest, khi doanh nghiệp không chỉ tập trung vào việc phát triển sản phẩm, mà hướng tới chuẩn hóa toàn bộ hệ thống theo các tiêu chuẩn quốc tế, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

"Đối với GP.Invest, mỗi dự án không chỉ đơn thuần là một hoạt động đầu tư kinh doanh, mà còn là những giá trị đóng góp cho xã hội, gắn liền với trách nhiệm nâng cao chất lượng sống của người dân mỗi tỉnh thành GP.Invest đặt chân đến. Thông qua định hướng phát triển xanh và bền vững, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần phát triển đô thị vì con người, vì môi trường và vì tương lai bền vững", ông Nguyễn Trí Dũng nhấn mạnh.

Khi các tiêu chuẩn của thị trường bất động sản ngày càng nâng cao, lợi thế sẽ thuộc về những doanh nghiệp chủ động chuẩn hóa chiến lược theo các hệ tiêu chuẩn quốc tế. Với định hướng áp dụng LEED cho toàn bộ danh mục dự án tiếp theo, GP.Invest khẳng định quyết tâm theo đuổi triết lý phát triển bất động sản giá trị thực, hướng tới kiến tạo những không gian đô thị bền vững cho tương lai.