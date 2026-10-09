Phó tổng giám đốc Kingsport tham gia Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam

Từ đồng hành đến đóng góp

Ngày 16.9.2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại Hà Nội với 475 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 17 triệu cán bộ, hội viên người cao tuổi trên cả nước. Đại hội tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định phương hướng hoạt động trong giai đoạn mới và kiện toàn Ban Chấp hành khóa VII.

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong 85 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII được bầu tại Đại hội, bà Đặng Bảo Uyên, Phó tổng giám đốc Kingsport, là một trong những thành viên tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sự tham gia của bà Đặng Bảo Uyên là minh chứng tiếp nối cam kết của Kingsport trong việc sát cánh cùng Chính phủ, đồng hành xuyên suốt với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, hướng đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi - nguồn lực bạc của quốc gia.

Trước đó, chiến dịch Khỏe mạnh Việt Nam của Kingsport tham gia hàng loạt hoạt động an sinh xã hội, phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Tại một hội thảo về kinh tế bạc, bà Đặng Bảo Uyên chia sẻ Kingsport sẽ tiếp tục đồng hành dài hạn với Trung ương Hội với vai trò ngày càng mở rộng, từ trao tặng sản phẩm sức khỏe góp phần nâng cao chất lượng sống, doanh nghiệp mong muốn lan tỏa thông điệp sống khỏe chủ động đến người cao tuổi cả nước.

Đại biểu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII

Sự góp mặt của đại diện Kingsport, trong Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam là minh chứng rõ nét cho những giá trị thực tế mà chiến dịch Khỏe mạnh Việt Nam đã tạo dựng trong hành trình gần 1 thập kỷ đồng hành cùng người cao tuổi. Trên nền tảng đó, Kingsport tiếp tục đặt mục tiêu sát cánh cùng các cơ quan, ban ngành, chung tay thúc đẩy những hoạt động thiết thực, góp phần phát triển kinh tế bạc và nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi tại Việt Nam.

Bà Đặng Bảo Uyên - Phó tổng giám đốc Kingsport

Kingsport nối dài hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh

Nhìn lại hành trình gần 20 năm đồng hành cùng sức khỏe người Việt, Kingsport đã không ngừng đóng góp cho các chương trình, sự kiện hướng đến cộng đồng thông qua chiến dịch Khỏe mạnh Việt Nam.

Toàn cảnh các đại biểu tham dự phiên trọng thể Đại hội tại Hà Nội

Khởi xướng từ năm 2019 với mục tiêu trao tặng 1 triệu thiết bị y tế, chiến dịch hướng đến xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động. Theo thông tin từ trang chiến dịch, đến nay, Kingsport đã trao tặng hàng trăm nghìn thiết bị y tế và đồng hành trong nhiều chương trình trên cả nước, từ cứu trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, tiếp sức y tế tuyến đầu trong giai đoạn COVID-19 đến các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Sang năm 2026, hành trình tiếp tục được triển khai dưới hình thức "Chuyến xe Khỏe Mạnh Việt Nam", hướng đến nhiều địa phương và nhóm đối tượng khác nhau. Trong cùng khuôn khổ Đại hội lần thứ VII, Kingsport cũng đã trao tặng 1.000 máy đo huyết áp cho các đại biểu có mặt tại Đại hội, đại diện cho 17 tỉnh, thành trên cả nước, tiếp nối hành trình lan tỏa tinh thần sống khỏe chủ động và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Từ vai trò của bà Đặng Bảo Uyên trong Ban Chấp hành khóa VII đến hoạt động của Kingsport tại Đại hội, câu chuyện được nối dài bằng lời hứa hẹn cho sự đồng hành lâu dài vì nguồn lực bạc, hướng đến những đóng góp thiết thực cho chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi.

Trên chặng đường phía trước, Kingsport và Chuyến xe khỏe mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục chuyên chở nhiều hơn các thiết bị chăm sóc sức khỏe và tinh thần sống khỏe chủ động đến người cao tuổi và hàng triệu gia đình Việt trên mọi miền đất nước.

Gần 2 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Kingsport phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà như ghế massage, máy chạy bộ, xe đạp tập và thiết bị hỗ trợ theo dõi sức khỏe. Thông qua chiến dịch "Khỏe mạnh Việt Nam", Kingsport triển khai nhiều hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động và lan tỏa tinh thần sống khỏe đến người dân trên cả nước. Website: kingsport.vn

Theo dõi chiến dịch "Khỏe mạnh Việt Nam": khoemanhvn.kingsport.vn



