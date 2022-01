Phố trong làng phát sóng trở lại, hé lộ nhiều nhân vật, tình tiết mới

Phim Phố trong làng đang chuẩn bị chiếu tập 39 thì đột ngột dừng phát sóng vào ngày 3.1 khiến khán giả xôn xao. Trên nhiều diễn đàn phim ảnh có những thông tin đồn đoán rằng phim bất ngờ dừng phát sóng là vì quay chưa kịp để chiếu, diễn viên đóng chính Phạm Anh Tuấn (vai Nam) bị thương trong một cảnh quay nên đoàn phim tạm thời hoãn đợi Anh Tuấn phục hồi…

Về phía nhà đài chỉ đưa ra lý do ngắn gọn: “Vì một số lý do, tuần này bộ phim Phố trong làng sẽ tạm hoãn phát sóng”. Thay vào đó là 10 tập phim Mùa xuân ở lạiđược chiếu thay thế.

Còn trên trang cá nhân của một số diễn viên trong phim như Lưu Duy Khánh (vai Hoàng) đã chia sẻ lý do: “Rất buồn nhưng vẫn phải thông báo với cả nhà vì một số lý do nên Phố trong làng sẽ tạm dừng, thay thế là phim Mùa xuân ở lại. Phố trong làng sẽ quay lại vào ngày 13.1 cả nhà nhé. Phim vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết thì làm sao hết được ạ. Hoàng còn chưa có người yêu cơ mà. Cả nhà yên tâm nhé. Chúc cả nhà an toàn trong mùa dịch và đợi chúng mình quay lại nha”. Diễn viên Ngọc Anh (vai Ngọc) thông báo ngắn gọn: “Cả nhà chào xuân với Mùa xuân ở lại nhé. Phố trong làng xin quay trở lại vào ngày 13.1, vẫn 21 giờ trên VTV1”.





Giải đáp thắc mắc của khán giả về việc nam diễn viên chính bị thương trong quá trình quay, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền đã chia sẻ rằng đoàn phim tạm ngưng quay là do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Hà Nội giai đoạn này chứ không phải vì diễn viên chính bị thương không thể quay.

Phim Phố trong làng sẽ gặp lại khán giả và theo tiết lộ của đoàn phim, dự kiến thời lượng phim sẽ tăng lên 60 tập. Và theo những hình ảnh được tiết lộ trên trang cá nhân của diễn viên Lưu Duy Khánh thì những tập sắp tới sẽ xuất hiện thêm một nhân vật mới là một anh thiếu úy công an được tăng cường về xã Tân Xuân. Nhân vật đặc biệt này sẽ do Hoàng Dương, con trai cố NSND Hoàng Dũng đảm nhận. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Dương chạm ngõ với phim ảnh. Trên trang cá nhân, Hoàng Dương hài hước chia sẻ: “Trước phản hồi của khán giả truyền hình về việc lực lượng công an tại xã Tân Xuân có phần thiếu nhân lực, đạo diễn bộ phim đã quyết định bổ sung thêm 2 anh công an ở trên huyện tăng cường về. Tôi rất may mắn khi được đảm nhận vai diễn đó”.

Một bất ngờ khác cũng khá thú vị là Chiến “chó” của Hương vị tình thân sẽ xuất hiện ở Phố trong làng trong các tập tiếp theo. Diễn viên gạo cội Anh Tuấn đã đăng tấm hình chụp chung với Nam (Phạm Anh Tuấn) và Hoàng (Lưu Duy Khánh) trên trang cá nhân với chú thích ngắn gọn: “Vai xuyên suốt cả cuộc đời. Lại gặp các anh”. Nhìn bộ dạng của nhân vật này, xem ra Anh Tuấn lại hóa thân vào một vai “bất hảo” khác hơi giống với Chiến “chó”.