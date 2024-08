Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính làm Trưởng ban Dân vận T.Ư

Chiều 21.8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư giữ chức Trưởng ban Dân vận T.Ư.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ ông Mai Văn Chính đều là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, tham gia nhiều khóa T.Ư, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ông Mai Văn Chính phát huy kinh nghiệm công tác Đảng dày dặn của mình, cùng tập thể Ban Dân vận T.Ư thực hiện tốt chức năng tham mưu những chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác vận động các giai cấp, tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn hiện nay...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Lưu Quang (trái) và tân Trưởng ban Dân vận T.Ư Mai Văn Chính (phải) ẢNH: TTXVN

Trước đó, ngày 17.7, người tiền nhiệm của ông Mai Văn Chính, bà Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Đinh Tiến Dũng đã được T.Ư cho thôi chức, nghỉ công tác trước đó.

Ông Mai Văn Chính (63 tuổi), quê quán tại xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa, tỉnh Long An; trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư kinh tế nông nghiệp. Ông Chính là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, hiện giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư.

Ông Mai Văn Chính trưởng thành từ cán bộ tại UBND tỉnh Long An, trải qua nhiều chức vụ tại tỉnh này: Giám đốc Sở NN-PTNT, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa; Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó bí thư Tỉnh ủy Long An.

Từ năm 2010 - 2015, ông là Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Từ tháng 1.2015 tới nay, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư.