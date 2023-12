Phó viện trưởng Viện KSND Thái Bình trực tiếp giải quyết vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng

Ngày 8.12, theo nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Thái Bình, vụ án "cưỡng đoạt tài sản", khởi tố bị can Lưu Bình Nhưỡng cùng Phạm Minh Cường (tên gọi khác: Cường "quắt", 37 tuổi, trú tỉnh Thái Bình; có 3 tiền án) là án do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình phụ trách.

Cụ thể, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết ông Lưu Bình Nhưỡng là nhân sự do T.Ư quản lý nên việc thực hiện điều tra vụ án "cưỡng đoạt tài sản" hết sức nghiêm ngặt và kín kẽ. Vụ án do chính một Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình trực tiếp giải quyết.



Ông Lưu Bình Nhưỡng tại thời điểm bị bắt CACC

Trước đó, chiều 7.12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình Lại Hợp Mạnh đã có báo cáo trước HĐND tỉnh và cử tri, nhân dân tỉnh Thái Bình về vụ việc liên quan đến bị can Lưu Bình Nhưỡng.

Theo ông Lại Hợp Mạnh, việc khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường liên quan đến hoạt động băng nhóm xã hội phức tạp, thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2020 - 2022, Cường và đồng phạm đã cưỡng đoạt của một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, H.Thái Thụy với gần 5 tỉ đồng.

Việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở, gây khó khăn dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Do có mối quan hệ từ trước (bị can Lưu Bình Nhưỡng từng nhận Cường là cháu, Cường từng nói bị can Nhưỡng là bố nuôi), Cường nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp, tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội này không gây sự, gây khó khăn. Sau đó, Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp. Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm, với vai trò giúp sức để Cường cưỡng đoạt tài sản.