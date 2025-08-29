Phở VIFON Hoàng Gia - ‘Biểu tượng mới’ cho tinh thần Việt vươn tầm thế giới

Từ gian bếp Việt đến bàn ăn toàn cầu - biểu tượng của niềm tự hào văn hóa

Không ít người từng ngạc nhiên khi nhìn thấy những gói phở mang thương hiệu Việt xuất hiện tại các siêu thị ở Mỹ, Dubai, châu Âu, Hàn Quốc, thậm chí cả ở những quốc gia nhỏ bé vùng Trung Đông hay châu Phi. Đằng sau đó là hành trình 62 năm âm thầm nhưng bền bỉ của VIFON - một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc xuất khẩu thực phẩm ăn liền của Việt Nam từ những năm đầu hội nhập.

Việc thương hiệu VIFON xuất hiện ở các kệ hàng quốc tế, khiến không ít người Việt tự hào

Đáng nói, không phải thương hiệu FMCG (ngành hàng tiêu dùng nhanh) nào cũng có thể làm được điều đó. Bởi lẽ, để món ăn truyền thống như phở vốn gắn liền với sự cầu kỳ tinh tế, có thể chạm đến khẩu vị và nhu cầu tiện lợi của người tiêu dùng toàn cầu là một bài toán lớn. Nhưng VIFON đã giải được bài toán ấy bằng công nghệ chế biến hiện đại, cùng tâm huyết giữ gìn hương vị quê hương trong từng gói sản phẩm.

Dòng sản phẩm Phở VIFON Hoàng Gia là sự kết hợp giữa hương vị phở truyền thống Việt Nam với trải nghiệm hiện đại: nước dùng trong, đậm đà từ hồi, quế, thảo quả; bánh phở mềm, dai vừa phải; gói thịt thật được xử lý kỹ lưỡng để giữ trọn độ ngon,... tất cả chỉ trong vài phút chế biến.

Không chỉ nổi bật bởi sợi phở được hấp chín từ hơi nước, Phở VIFON Hoàng Gia còn sở hữu gói thịt thật 61g mềm mọng, chất lượng

Ngoài dòng Phở VIFON Hoàng Gia, dòng phở gói truyền thống với hai hương vị đặc trưng cũng được lòng đông đảo người tiêu dùng ở khắp mọi nơi

Bên cạnh chất lượng, bao bì Phở Hoàng Gia cũng được thiết kế bắt mắt và sang trọng, hiện đại nhưng vẫn tôn vinh bản sắc Việt. Chính điều đó giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận với nhóm khách hàng quốc tế, từ người tiêu dùng phổ thông đến các chuỗi phân phối cao cấp.

Sự hiện diện rộng khắp của VIFON là một "mỏ neo" văn hóa cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Trong mỗi gói phở Hoàng Gia là cả một miền ký ức. nơi người Việt xa quê tìm thấy vị thân quen, còn bạn bè quốc tế có dịp thưởng thức hương vị nguyên bản của ẩm thực Việt Nam. Mỗi gói Phở VIFON Hoàng Gia được xuất khẩu ra thế giới là một mảnh ghép văn hóa được đặt lên bàn ăn toàn cầu.

Hơn thế nữa, trong bối cảnh làn sóng yêu chuộng ẩm thực châu Á lan rộng, VIFON chọn cách phát triển không phải bằng cách "Tây hóa" món ăn Việt mà bằng cách tinh chỉnh, nâng cấp, nhưng vẫn giữ vững tinh thần bản sắc. Đó chính là điểm khác biệt của một thương hiệu mang theo sứ mệnh văn hóa.

Phở VIFON Hoàng Gia được thiết kế bắt mắt và sang trọng, hiện đại nhưng vẫn tôn vinh bản sắc Việt

Hành trình 62 năm: một cột mốc, một khởi đầu mới

Không phải ngẫu nhiên mà VIFON được nhìn nhận như một biểu tượng mới cho tinh thần Việt vươn tầm thế giới. Để đi từ một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ăn liền đầu tiên tại Việt Nam đến vị trí có mặt ở hơn 120 quốc gia, hành trình 62 năm ấy là cả một bản trường ca bền bỉ về đổi mới, bản lĩnh và sự trung thành với cốt lõi: gìn giữ hương vị Việt.

Chính tinh thần đó được VIFON khẳng định mạnh mẽ hơn bao giờ hết qua chiến dịch mới nhất: "Đậm đà Phở Việt - Tự hào năm châu". Được triển khai vào đúng dịp kỷ niệm 62 năm thành lập, chiến dịch lần này là bước chuyển mình chiến lược trong hành trình đưa phở Việt vươn tầm.

VIFON lan tỏa tinh thần phở Việt thông qua chiến dịch "Đậm đà Phở Việt - Tự hào năm châu"

Thông qua chiến dịch, VIFON mong muốn nâng tầm Phở Hoàng Gia như một "biểu tượng văn hoá" đại diện cho tinh thần Việt hiện đại. Từ bao bì, thiết kế truyền thông, cho đến chuỗi hoạt động trải nghiệm tại nhiều quốc gia, VIFON đang kể lại câu chuyện về phở Việt với một diện mạo mới: chuẩn mực, sang trọng và đầy cảm xúc.

62 năm hình thành và phát triển là con số đáng tự hào, là lời cam kết cho một hành trình dài hơi. Trong bức tranh kinh tế hiện đại, VIFON là một trong số rất hiếm thương hiệu Việt lâu đời vẫn giữ vững giá trị cốt lõi và độc lập trong định hướng. VIFON đang từng bước khẳng định tầm vóc của một thương hiệu quốc dân mang tinh thần quốc tế.

Phở VIFON Hoàng Gia hôm nay đã vượt qua khuôn khổ của một sản phẩm FMCG thông thường để trở thành "biểu tượng ẩm thực" mới, mang trong mình tinh thần Việt Nam mạnh mẽ, tự tin, và đầy bản lĩnh trên bản đồ thế giới. Đằng sau một gói phở ăn liền tưởng chừng đơn giản là một chiến lược phát triển dài hơi, một nỗ lực kiên trì chuyển hóa giá trị truyền thống thành ngôn ngữ toàn cầu, và hơn hết là tinh thần Việt không ngừng vươn cao.