Phoebe Waller-Bridge: Từ biên kịch đến đả nữ ‘Indiana Jones’

Với Fleabag, Phoebe Waller-Brigde từng nhận được 3 giải Emmy và 2 giải Quả cầu vàng. Người đẹp sinh năm 1985 liên tục gặt hái thành công với những phim truyền hình như: Crashing, Killing Eve. Cô còn được mời tham gia vào đội ngũ biên kịch của bom tấn về điệp viên James Bond No time to die. Loạt kịch bản do Phoebe Waller-Bridge chấp bút được đánh giá cao do có tư duy thời đại mới mẻ, đưa đến những góc nhìn độc đáo về nữ quyền