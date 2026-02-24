Phoenix CV Golf & Resort - Dấu ấn tái định vị hệ sinh thái CV Resort

Hai thập kỷ kiến tạo hệ sinh thái nghỉ dưỡng - thể thao - giải trí - ẩm thực - phong cách sống đẳng cấp quốc tế

Phoenix CV Golf & Resort, một dự án trọng điểm của CV Group - tập đoàn đến từ Hàn Quốc, chính thức hiện diện tại Việt Nam từ những năm đầu 2000 trên quỹ đất hơn 300 ha tại Lương Sơn, Hoà Bình. Với quy mô 54 hố golf đạt chuẩn quốc tế cùng nhiều trải nghiệm đẳng cấp, Phoenix CV Golf & Resort được định vị vượt trên khuôn khổ một sân golf thông thường, trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí - phong cách sống toàn diện của tập đoàn.

Toàn cảnh sân golf Phoenix CV Golf & Resort (Làng Rổng Vòng, Lương Sơn, Phú Thọ)

Song hành cùng Phoenix CV Golf & Resort, hệ sinh thái CV Resort từng bước được mở rộng với nhiều mảnh ghép chiến lược như khách sạn Grand Plaza Hà Nội, nhà hàng fine dining ONVIT, nhà hàng Việt Nam An Hy, dịch vụ du lịch lữ hành Grand Tour và chuỗi thương hiệu phong cách sống COVE. Tất cả được vận hành theo một triết lý chung: kiến tạo không gian trải nghiệm toàn diện nơi thể thao, nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí giao thoa trong một chuẩn sống mới.

Xuyên suốt hành trình 20 năm bền bỉ, Phoenix CV Golf & Resort là điểm đến quen thuộc của cộng đồng golfer trong nước và quốc tế, đồng thời đóng vai trò "cửa ngõ" du lịch golf khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, chính nền tảng vững chắc đó đã đưa đến một bài toán mới: làm thế nào để Phoenix CV Golf & Resort không chỉ duy trì vị thế mà tiếp tục vận động trong vòng xoay bối cảnh và kỳ vọng mới của thị trường?

Tái sinh từ nền tảng di sản

Bước sang giai đoạn 2024 - 2026, ngành golf và nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình dịch vụ đơn lẻ sang mô hình "all-in-one destination" - điểm đến tích hợp đa trải nghiệm. Khách hàng không tìm kiếm một sân golf đơn thuần mà kỳ vọng vào một hệ sinh thái trọn vẹn từ lưu trú, ẩm thực, giải trí đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phong cách sống.

Trước bối cảnh đó, Phoenix CV Golf & Resort không làm mới để khác đi mà để sống đúng với tầm vóc vốn có của mình. Hành trình "Tái Sinh" ra đời như một tuyên ngôn chiến lược, đánh dấu giai đoạn chuyển mình toàn diện dựa trên ba trụ cột cốt lõi về hạ tầng, vận hành và hệ sinh thái.

Phoenix CV Golf & Resort là điểm đến biểu tượng thuộc hệ sinh thái toàn diện của CV Resort

Về hạ tầng, Phoenix CV Golf & Resort chính thức đưa vào vận hành Clubhouse mới, cải tạo toàn bộ hệ thống sân golf, nâng cấp cảnh quan, mặt sân và các tiện ích phụ trợ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Về vận hành và dịch vụ, các quy trình quản lý và phục vụ được đồng bộ hóa theo hệ thống vận hành của CV Resort, hướng tới trải nghiệm khách hàng xuyên suốt từ lưu trú, chơi golf, ẩm thực và giải trí.

Về hệ sinh thái, Phoenix CV Golf & Resort không còn đứng độc lập như một điểm đến riêng lẻ mà được tích hợp sâu trong mạng lưới nghỉ dưỡng - đầu tư - trải nghiệm của CV Resort. Hơn thế nữa, tập đoàn đang ấp ủ phát triển mô hình giải trí (gaming) và du lịch khám phá để mỗi dịch vụ có thể bổ trợ cho nhau, tạo thành "vòng tròn giá trị" khép kín cho khách hàng.

Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 là cột mốc chiến lược của hành trình "Tái sinh".

Trong giai đoạn chuyển mình chiến lược, Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 do CV Resort tổ chức đóng vai trò như điểm nhấn mang tính biểu tượng. Giải đấu diễn ra từ ngày 27.2.2026 đến 1.3.2026 tại Phoenix CV Golf & Resort, với sự tham dự của gần 800 gôn thủ trong đó có đại diện Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Hàn Quốc (KPGA), các vận động viên của Đội tuyển Golf Việt Nam SEA Games 33 (2025) cùng nhiều khách mời đặc biệt từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Phó chủ tịch CV Group Lee Ho Seong phát biểu khai mạc giải đấu Phoenix Reborn Golf Tournament 2026

Song song với giải đấu, CV Resort giới thiệu gói CV Resort Diamond Membership 5 Years dành riêng cho các vận động viên được tài trợ. Với tổng giá trị lên tới 18.900 USD (tương đương 472.500.000 đồng), gói thành viên đem đến những ưu đãi về dịch vụ golf, ẩm thực, lưu trú tại các sân golf, khách sạn thuộc CV Resort tại Việt Nam và Hàn Quốc và ưu đãi du lịch từ hệ thống GTour. Đây là nỗ lực thể hiện sống động cam kết đồng hành phát triển thế hệ vận động viên trẻ Việt Nam của CV Resort trên nền tảng hệ sinh thái đa tầng trải nghiệm.

Không đơn thuần là một sự kiện thể thao, Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về tiêu chuẩn dịch vụ, vận hành và trải nghiệm khách hàng của Phoenix CV Golf & Resort nói riêng và tập đoàn nói chung.

Năm 2026 không chỉ là cột mốc kỷ niệm mà còn mở ra một chương phát triển mới của CV Resort, khi tiêu chuẩn dịch vụ được nâng tầm, năng lực vận hành ngày càng hoàn thiện và khát vọng kiến tạo những điểm đến "đáng sống - đáng trải nghiệm - đáng đầu tư" được hiện thực hóa rõ nét hơn bao giờ hết.