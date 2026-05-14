Phối hợp lấy sỏi ống mật chủ và cắt túi mật chỉ trong một lần can thiệp

Ngày 14.5, tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân mắc sỏi ống mật chủ kèm viêm đường mật và nhiều bệnh lý nền phức tạp bằng phương pháp phối hợp nội soi hiện đại chỉ trong một lần can thiệp.

Trước đó, bà Q.T.O. (71 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), nhập viện trong tình trạng sốt, đau hạ sườn phải, buồn nôn, ăn uống kém. Qua thăm khám và cận lâm sàng, bác sĩ xác định bệnh nhân bị sỏi ống mật chủ, sỏi túi mật kèm viêm đường mật. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, hội chứng Cushing và thiếu máu cơ tim nên nguy cơ biến chứng rất cao.

Nhờ áp dụng phương pháp ít xâm lấn và phối hợp điều trị toàn diện, bệnh nhân hồi phục tốt ẢNH: HOÀNG XUÂN

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện đồng thời nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) lấy sỏi ống mật chủ và phẫu thuật nội soi cắt túi mật trong cùng một lần can thiệp. Nhờ áp dụng phương pháp ít xâm lấn và phối hợp điều trị toàn diện, bệnh nhân hồi phục tốt và xuất viện sau 5 ngày.

Theo BS.CK1 Võ Thị Bích Trâm, việc phối hợp ERCP và cắt túi mật nội soi trong cùng một lần điều trị giúp giảm số lần can thiệp, hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện và đặc biệt hiệu quả với người lớn tuổi có nhiều bệnh nền.