Phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực ở Bình Định

Thực hiện quy chế phối hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Định giữa Sở Công thương, Công an tỉnh, PC Bình Định và Truyền tải điện Bình Định, trong thời gian vừa qua, PC Bình Định đã chủ động kiểm tra, phối hợp để tổ chức kiểm tra việc sử dụng điện và an toàn điện trên địa bàn tỉnh với tổng số 13.767 lượt kiểm tra, trong đó theo kế hoạch là 13.733 lượt và đột xuất là 34 lượt.

Bình Định phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Định kiểm tra các vị trí vi phạm hành lang lưới điện Ảnh: PC

Qua đó, đã phát hiện 309 vụ vi phạm, gồm 85 vụ vi phạm về an toàn điện, 224 vụ vi phạm về sử dụng điện. Các vụ vi phạm về an toàn điện chủ yếu do vi phạm hành lang tuyến và khoảng cách an toàn lưới điện trong hoạt động giao thông vận tải; vi phạm về giá điện, về định mức số hộ, về công suất sử dụng, trộm cắp điện… trong sử dụng điện vẫn tiếp tục xảy ra.

PC Bình Định đã phối hợp các cơ quan chức năng lập biên bản và tiến hành truy thu, bồi thường theo đúng quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng số tiền truy thu, bồi thường, xử phạt trên 464 triệu đồng...