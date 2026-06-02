Phong cách sống trên đảo tự nhiên Elyse Island ‘được lòng’ khách hàng tinh hoa Hà Nội

Mang thanh âm nguyên bản của đảo tự nhiên về giữa lòng thủ đô

Việc lựa chọn Hà Nội là điểm đến của "Echoes of Ethereal" không chỉ xuất phát từ sự quan tâm ngày càng lớn của khách hàng phía Bắc đối với những không gian sống sinh thái và biệt lập, mà còn bởi sự đồng điệu trong cách cảm nhận các giá trị nguyên bản, riêng tư và giàu chiều sâu. Đây cũng là dịp để Elyse Island giới thiệu rõ nét hơn giá trị sống mà dự án đang theo đuổi đến cộng đồng khách hàng thủ đô.

Sự kiện mở đầu bằng mạch cảm xúc tự nhiên thông qua ngôn ngữ âm nhạc. Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, dàn nhạc Sức Sống Mới đã mang đến cho khách mời thủ đô những trải nghiệm thính giác mộc mạc nhưng giàu tính học thuật.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng dàn nhạc Sức Sống Mới biểu diễn các khúc giao hưởng mô phỏng tiếng sóng nước yên bình tại Elyse Island

Sự hòa quyện giữa chất liệu dân gian bản địa và kỹ thuật trình diễn giao hưởng phương Tây, cùng giọng ca của các nghệ sĩ Bùi Trang, Trường Linh, Quỳnh Anh đã tái hiện sinh động không gian khoáng đạt của miền sông nước phương Nam. Từ tiếng sóng nước xạc xào của hàng dừa nước đến làn gió mát lành bên bờ sông Đồng Nai ôm trọn đô thị đảo Elyse Island, tất cả như hiển hiện giữa lòng Hà Nội qua những nốt nhạc thanh lành.

Các khách mời đắm chìm trong dòng chảy cảm xúc của âm nhạc và những câu chuyện chiêm nghiệm đầy chất thơ về không gian sống “di sản”

Sự kết hợp này tương đồng với triết lý phát triển của Elyse Island tại đảo tự nhiên Đại Phước. Tại đây, nhà phát triển dự án lựa chọn hướng đi tôn trọng tự nhiên khi giữ nguyên vẹn cảnh quan sinh thái nguyên bản, đặc biệt là những rặng dừa nước đặc trưng của vùng sông nước Nam bộ.

Triết lý sống "di sản" giữa lòng đảo tự nhiên

Đồng hành xuyên suốt hành trình âm nhạc và mạch cảm xúc ấy, người dẫn chuyện Tùng Leo đã chia sẻ những góc nhìn đầy cảm hứng về các giá trị cốt lõi của hòn đảo Đại Phước tự nhiên. Đó là sự trù phú từ mảng xanh thiên nhiên nơi những rặng dừa nước bản địa được bảo tồn nguyên vẹn, sự riêng tư đắt giá của một miền đảo biệt lập, và nguồn vượng khí dồi dào từ dòng sông Đồng Nai êm đềm ôm trọn dự án. Hành trình trải nghiệm được ví như một chuyến du thuyền thư thả đón nắng gió sông nước, đưa những tâm hồn duy mỹ tạm quên đi những ồn ào thường nhật để tìm về khoảng lặng bình yên trong tâm hồn.

Bằng lối chia sẻ mộc mạc, Tùng Leo kể về hành trình chỉ mất chưa đầy 30 phút di chuyển từ trung tâm TP.HCM nhộn nhịp để đặt chân lên đảo tự nhiên lộng gió

Hình ảnh ấn tượng nhất đối với người dẫn chuyện là những rặng dừa nước nguyên sơ hai bên bến thuyền được giữ gìn nguyên vẹn. Chi tiết nhỏ này cho thấy sự trân trọng của con người đối với những món quà của tự nhiên, giúp mỗi người khi đến đây đều tìm lại được sự nhẹ nhàng, thư thái trong tâm hồn.

Để giúp khách mời dễ hình dung về lối sống biệt lập bên sông, Tùng Leo đã liên hệ với những ký ức cá nhân khi có dịp sống và làm việc tại các đô thị lớn trên thế giới như New York, hay nhịp sống song hành giữa Phố Đông và Phố Tây tại Thượng Hải. Sự đối thoại giữa một bên là nhịp sống trung tâm rực rỡ, năng động và một bên là khoảng lặng yên bình, riêng tư bên sông chính là một chuẩn mực sống mà nhiều người đang tìm kiếm.

Từ cảm hứng đó, đô thị đảo Elyse Island được phát triển tại đảo tự nhiên Đại Phước (Đồng Nai) theo định hướng kiến tạo một không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên, sự riêng tư và khả năng kết nối. Dự án sở hữu lợi thế cảnh quan sông nước nguyên bản, hệ tiện ích nghỉ dưỡng cùng bộ sưu tập biệt thự cảm hứng kiến trúc Địa Trung Hải, hướng đến trải nghiệm sống thư thái giữa thiên nhiên nhưng vẫn thuận tiện tiếp cận các trung tâm kinh tế - logistics.

Khách mời tìm hiểu thông tin và cơ hội sở hữu không gian sống tại Elyse Island

Trong chiều sâu tâm thức của người Hà thành, sự sang trọng chưa bao giờ nằm ở những giá trị phô diễn bên ngoài, mà được định vị bằng tính nguyên bản, sự riêng tư và khả năng kết nối sâu sắc với tâm hồn. Bằng cách lồng ghép khéo léo giữa câu chuyện "di sản" thiên nhiên và nghệ thuật biểu diễn, sự kiện "Echoes of Ethereal" trong buổi sáng chớm hè dịu mát tại khán phòng cổ điển đã mang đến những góc nhìn sâu sắc, mở ra một hướng tiếp cận mới về không gian sống sinh thái tại đô thị đảo Elyse Island cho giới mộ điệu thủ đô.