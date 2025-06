Phòng chống đuối nước, chuyện không bao giờ cũ: Những con số đau lòng

Theo thống kê năm 2024, toàn quốc xảy ra hơn 500 vụ tai nạn đuối nước, khiến gần 600 trẻ em tử vong.

L IÊN TIẾP TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC THƯƠNG TÂM

Chỉ trong ngày 28.5, ở Bình Định xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn đuối nước. Trong đó, tại TX.Hoài Nhơn, 3 em gồm P.Đ.P (19 tuổi), L.V.T (14 tuổi), N.V.Q (15 tuổi) đi tắm biển ở P.Tam Quan Nam bị sóng lớn cuốn ra xa khiến em L.V.T mất tích. Tại H.Phù Mỹ, anh N.H.M vì tích cực tham gia cứu 3 em nhỏ bị sóng cuốn ra xa, cuối cùng cả 3 em được đưa vào bờ an toàn, còn anh tử vong vì kiệt sức khiến mọi người vô cùng tiếc thương. Cũng trong ngày 28.5, tại Bạc Liêu, em N.T.H (học sinh lớp 5) đi chơi với bạn không may ngã xuống sông, tử vong vì đuối nước.

Ngày 30.5, tại H.Triệu Phong (Quảng Trị), em N.V.T.A khi đi chơi với nhóm bạn không may trượt chân rơi xuống kênh sau đó tử vong. Trước đó ngày 23.5 xảy ra vụ đuối nước ở đập Quán Trăn (H.Thạch Thất, Hà Nội) khiến 2 sinh viên tử vong…

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, dự khai mạc lớp dạy bơi cho học sinh Gia Lai ẢNH: HẢI PHONG

Nam kình ngư số 1 VN Nguyễn Huy Hoàng thổ lộ mỗi khi đọc tin tức trong nước lẫn quốc tế, tim anh thắt lại trước rất nhiều trường hợp trẻ em bị đuối nước đầy thương tâm. "Các em nhỏ ở quê mỗi khi đi học về thường rủ nhau nhảy xuống sông, hồ để tắm. Có em ỷ y mình biết bơi nên ra vùng nước sâu đùa giỡn rồi không làm chủ được bản thân hoặc bị căng cơ dẫn đến đuối nước. Vì vậy, công tác tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước hết sức quan trọng, cần thiết cho tất cả mọi người", Huy Hoàng chia sẻ.

T RẺ EM VÙNG NÔNG THÔN CÓ NGUY CƠ ĐUỐI NƯỚC CAO

Trong những năm qua, số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, đặc biệt tử vong đuối nước tại VN có xu hướng giảm, trung bình 100 trường hợp trẻ đuối nước mỗi năm. Dù vậy, đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Nhóm tuổi chiếm tỷ lệ tử vong cao là từ 1 - 14 tuổi và ở vùng nông thôn có điều kiện kinh tế khó khăn, các tỉnh miền núi, địa phương có nhiều sông suối ao hồ. Trẻ em ở vùng nông thôn có nguy cơ bị đuối nước cao gấp 2 lần trẻ ở khu vực thành thị. Tai nạn đuối nước không chỉ để lại nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân mà còn là sự tổn thất của xã hội. Đối với những trường hợp đuối nước nhưng không tử vong, trẻ em phải chịu nhiều hậu quả lâu dài về sức khỏe với chi phí chăm sóc y tế lớn trở thành gánh nặng cho gia đình.

Bà Nguyễn Thị Chiên, Phó phòng TDTT cho mọi người, Cục TDTT VN, cho biết trong những năm qua, Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, địa phương đã và đang rất quan tâm chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống đuối, góp phần giảm thiểu tình trạng đuối nước trẻ em. Tuy nhiên, thực trạng đuối nước như hiện nay vẫn còn nhiều, đặc biệt là trẻ em biết bơi, thậm chí là bơi giỏi vẫn đuối nước, trong đó có nhiều trường hợp đuối nước tập thể rất thương tâm, thường xảy ra trong dịp tết và kỳ nghỉ hè. Cũng theo bà Nguyễn Thị Chiên, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị đuối nước. "Việc trẻ chưa biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước được xem là nguyên nhân chính. Bên cạnh đó, việc quản lý, giám sát chưa chặt của người lớn cũng như hướng dẫn của nhân viên chuyên môn (cứu hộ) khi trẻ đi bơi hoặc vui chơi giải trí dưới nước chưa được chu đáo, cũng là lý do gây ra những sự việc thương tâm. Ngoài ra, những yếu tố khách quan như thiên tai, bão lũ, trẻ em sống gần môi trường không an toàn như sông, suối, ao, hồ… hay những yếu tố chủ quan như không thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông đường thủy, chưa biết kỹ năng cứu đuối nước an toàn… cũng khiến tỷ lệ tử vong còn cao", bà Chiên chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Chiên cũng khẳng định công tác phòng chống đuối nước không phải trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm chung của các cấp, ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong đó, mỗi bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, nhà trường và gia đình cần có sự quan tâm, đầu tư và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn để cùng chung tay, góp sức trong công tác phòng chống đuối nước. Đối với mỗi người dân, ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, các học sinh, thiếu niên, nhi đồng có trách nhiệm tích cực tập luyện môn bơi, đồng thời là tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân, bạn bè cùng tập luyện kỹ năng bơi, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đến Gia Lai dạy bơi miễn phí cho trẻ em, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước ẢNH: HẢI PHONG

C HUNG TAY GIẢM THIỂU TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

Kình ngư số 1 Nguyễn Huy Hoàng, người từng đoạt hơn 10 HCV ở đấu trường SEA Games, kể về hành trình học bơi không thể quên của mình. Ngày nhỏ, lúc còn học mẫu giáo, ngay trước cửa nhà Nguyễn Huy Hoàng tại xã Tiến Hóa, H.Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là con sông Gianh rộng lớn. "Tôi được các anh chị đưa ra sông chơi nhưng chủ yếu ở chỗ nước cạn, gần bờ. Sau đó để tập bơi cho tôi, các anh chị đã đẩy tôi ra xa bờ hơn. Tôi còn nhớ lần đầu bị các anh chị đẩy ra xa bờ, mình đã uống nước rất nhiều, tay chân vùng vẫy liên tục tìm cách ngoi lên trên mặt nước, sau đó mới được kéo vào. Các anh chị làm vài lần như vậy thì tôi bắt đầu biết bơi chứ không được hướng dẫn các kỹ thuật, kỹ năng bơi cũng như phòng chống đuối nước. Nhiều bạn bè đồng trang lứa với tôi ngày đó cũng tự học bơi hoặc được ba mẹ, anh chị chỉ dẫn", kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhớ lại.

Bây giờ khi đã trở thành kình ngư cừ khôi, tham gia tranh tài ở nhiều đấu trường quốc tế lớn, Nguyễn Huy Hoàng cho biết mong ước của mình là đi đến vùng sâu vùng xa để trực tiếp hướng dẫn cho người dân, nhất là trẻ em cách bơi và kỹ năng phòng tránh đuối nước để góp phần giảm thiểu tử vong. Cũng vì thế "chàng rái cá sông Gianh" vui vẻ nhận lời tham dự lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi vào ngày 31.5 vừa qua tại xã Ia Ka, H.Chư Păh, tỉnh Gia Lai do Hội đồng Đội T.Ư tổ chức. Sự kiện này nhằm thực hiện kế hoạch số 355 - KH/TWĐTN-TNTH ngày 24.3.2025 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025, tổ chức có hiệu quả các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi trong dịp hè và ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, Tháng hành động vì trẻ em năm 2025. (còn tiếp)