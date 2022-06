Phòng, chống ma túy là trọng tâm hành động quốc gia của 2 nước Việt Nam - Lào

Sáng 3.6, tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào phối hợp tổ chức Hội nghị song phương sơ kết 6 tháng thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an 2 nước về hợp tác phòng, chống ma túy.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và trung tướng Thongleck Mangnomeck, Thứ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội nghị, với sự tham dự của các đại biểu đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam và Lào.

Phát biểu khai mạc hội nghị, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc thông tin những năm qua, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên quan giữa Việt Nam và Lào ngày càng diễn biến phức tạp. Nhất là sau dịch Covid-19, hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có liên quan đến 2 nước đang có xu hướng gia tăng.

Đáng chú ý, đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng và manh động hơn; tội phạm ma túy có sự liên quan với tội phạm hình sự, kinh tế, buôn lậu, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, trang bị vũ khí, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt...

“Có thể thấy cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của 2 nước ngày càng cam go và quyết liệt. Đòi hỏi các cơ quan chức năng mỗi nước phải phối hợp chặt chẽ, tổ chức nắm tình hình, xây dựng, triển khai các giải pháp phù hợp trước mắt cũng như lâu dài nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm nguy hiểm này”, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nói.





Trước những yêu cầu đó, trung tướng - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Bộ Công an 2 nước cần xác định công tác phối hợp phòng, chống ma túy là trọng tâm hành động quốc gia.

Hiệu quả trong hợp tác song phương

Trước đó, ngày 9.8.2021 tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã ký Bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa lực lượng chức năng 2 bộ trong công tác phòng, chống ma túy.

Sau 6 tháng triển khai thực hiện Bản ghi nhớ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan phát hiện, đấu tranh thành công 112 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

Qua đó, bắt giữ 140 nghi phạm, thu giữ 83,6 kg heroin, 109 kg ma túy tổng hợp; trong đó xác định có 26 tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Đồng thời, phối hợp bắt giữ 16 đối tượng bị truy nã về ma túy ở Việt Nam đang lẩn trốn tại Lào…

Trong thời gian tới, Bộ Công an 2 nước xác định sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng các đơn vị, địa phương ngày càng nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy.