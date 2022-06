Bắt nhóm gây ra 14 vụ trộm xe máy trong 1 tháng, nhận trộm theo 'đơn đặt hàng'

Ngày 3.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai bị can trộm xe máy với 14 vụ chỉ trong 1 tháng.

Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam Hồ Văn Cảnh (24 tuổi, ngụ tổ 88) và Đặng Trần Văn Thông (23 tuổi, ngụ tổ 92, cùng P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản.

Từ đầu tháng 5 đến ngày 24.5, Cảnh và Thông rủ nhau đi trộm cắp xe máy, đã gây ra 14 vụ trộm cắp ở khắp địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hải Châu. Cả hai hoạt động từ khuya đến rạng sáng, đột nhập các khu nhà dân, khách sạn, căn hộ..., mở cổng tìm xe máy không khóa để lấy trộm.





Các xe trộm được, 2 bị can đưa vào Quảng Nam, móc nối với đường dây tiêu thụ xe gian tại đây; hoặc cất giấu, làm chìa khóa mới và rao bán xe trên mạng.

Xe máy trộm cắp được bán với giá rẻ, từ 3 - 5 triệu đồng/chiếc nên "tiêu thụ" rất nhanh. Ngoài ra, Cảnh và Thông còn nhận trộm xe theo... đơn đặt hàng, tráo đổi biển số các xe để tránh bị phát hiện.

Số tiền bán xe, cả hai “đốt” sạch vào karaoke hoặc mua ma túy sử dụng. Vì nghiện karaoke và "tiệc" bay lắc, nên ngày 17.5, sau khi trộm xe máy nhưng chưa bán được, Cảnh và Thông mang xe lấy trộm đến karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành để hát hò và cầm cố luôn tại quán.