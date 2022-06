TP.HCM: Vào cửa hàng mua nước chưa được 3 phút, bị trộm mất xe máy

Ngày 1.6, Công an P.Hòa Thạnh (Q.Tân Phú) cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của người dân về vụ mất trộm xe máy xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, anh N.V.Y. (22 tuổi, quê Tiền Giang) nạn nhân của vụ trộm xe máy cho biết, hơn 19 giờ ngày 30.5, anh dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi trên đường Thoại Ngọc Hầu (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) để vào trong mua đồ.

Ít phút sau, anh Y. quay ra thì không thấy xe. Xem lại camera an ninh của cửa hàng thì thấy có đôi nam nữ chở nhau trên xe máy chạy đến, dừng kế bên xe của anh Y.

Sau đó, người nam đi đến tiếp cận, bẻ khóa xe máy của anh Y. rồi cùng đồng bọn rời đi.

“Chạy xe về mệt tôi ghé vào mua nước để uống, chưa được 3 phút quay ra thì mất xe. Lúc này trên đường có rất nhiều người qua lại, đứng gần bên nhưng kẻ trộm vẫn thản nhiên bẻ khóa”, anh Y. nói.





Trao đổi với chúng tôi, đại diện cửa hàng tiện lợi trên đường Thoại Ngọc Hầu (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) xác nhận có xảy ra vụ trộm xe khi khách đến mua hàng.

Tuy nhiên theo vị này, cửa hàng tiện lợi không có bảo vệ. Để đảm bảo an toàn tài sản cho khách, phía trước cửa hàng có dán biển “Cảnh báo đề phòng mất trộm xe. Quý khách gặp nhân viên lấy khóa xe và tự bảo vệ tài sản. Cửa hàng không chịu trách nhiệm”. Nhân viên cửa hàng sau đó cũng đã báo công an địa phương để xử lý.

Anh Y. cũng đã đến trụ sở công an phường trình báo vụ mất trộm xe. Công an đã lập hồ sơ, trích xuất dữ liệu camera an ninh để điều tra, truy xét vụ trộm xe.