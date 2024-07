Phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu ra nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến một số lĩnh vực được cử tri và người dân quan tâm, trong đó có vấn đề về PCCC; tháo gỡ chính sách tuyển dụng cán bộ công đoàn; bất cập trong việc thành lập văn phòng công chứng; một số vấn đề về xây dựng và ban hành luật Tư pháp người chưa thành niên; cũng như những khó khăn khi cần tiếp cận thông tin quy hoạch xây dựng…



Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hưng Yên TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các ý kiến góp ý của cử tri rất sâu sắc, đề cập những vấn đề quốc kế dân sinh, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, phần lớn các ý kiến quan tâm đến hoạt động của Quốc hội, đặc biệt các ý kiến đều đóng góp tham gia vào các dự luật Quốc hội đang xem xét có thể sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Chủ tịch nước đã thông báo với các cử tri về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đất nước đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phát triển ổn định với tốc độ tốt, sát với các yêu cầu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra năm 2024 là 6,5%.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại cũng đã đạt nhiều kết quả tốt, vị thế, uy tín đất nước ngày càng được nâng cao. Các nước, các tổ chức quốc tế và bè bạn trên thế giới dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ, tiếp tục đánh giá tích cực đối với VN.

Về những ý kiến đóng góp của cử tri tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước khẳng định từ những vấn đề sôi động của đời sống xã hội, các cử tri đã có kiến nghị xác đáng, tâm huyết, đề cập đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kiến nghị việc xây dựng, hoàn thiện những luật mà Quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 tới đây.

Sau khi chia sẻ một số vấn đề khác mà cử tri quan tâm, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phối hợp các cơ quan của tỉnh ghi nhận toàn bộ những ý kiến của cử tri, rà soát các nội dung để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của T.Ư và Quốc hội giải quyết.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã thăm và tặng quà cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn TP.Hưng Yên là ông Nguyễn Quốc Sông và bà Phạm Thị Cậy.