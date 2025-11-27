Phòng khám chuyên khoa mắt bác sĩ Bảo Minh: Địa điểm khám mắt cận uy tín

Theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ cận thị sẽ tăng rất cao ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. WHO dự báo nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, khoảng 50% dân số trên thế giới có thể sẽ bị cận vào năm 2050, riêng ở châu Á cận thị nhiều hơn do yếu tố chủng tộc, với tỷ lệ có thể lên đến 80 - 90%.

Khám mắt định kỳ - Chìa khóa bảo vệ mắt cho trẻ

Trước tuổi đi học, các cháu nên được đưa đi khám mắt chuyên khoa để có thể phát hiện được sớm các tật khúc xạ và xử lý đúng cách, nhất là trong các trường hợp có yếu tố nguy cơ như ba/mẹ/anh chị em của trẻ đã bị cận thị.

Nếu xác định có tật khúc xạ, nên có cách xử lý khoa học như đeo kính đúng cách nhằm tránh nhược thị, lé… Trong các trường hợp các cháu tăng độ cận nhanh có thể áp dụng các phương pháp kiểm soát cận thị để hạn chế các biến chứng của cận thị độ cao về sau.

Các phương pháp kiểm soát cận thị hiện tại

Hiện tại đã có nhiều phương pháp được chứng minh lâm sàng hiệu quả trong kiểm soát tiến triển cận thị như: tròng kính kiểm soát cận thị từ các hãng lớn như: Essilor (Stellest), Zeiss (Myocare); kính chỉnh hình giác mạc Ortho K …

Các phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị đều hướng đến mục tiêu giữ độ cận tăng ít nhất có thể qua các năm, cuối cùng tránh cận thị tiến triển đến giai đoạn nặng, gây tổn thương trên các thành phần của mắt như thuỷ tinh thể, dịch kính, võng mạc.

Để đạt kết quả tốt khi khám mắt nhằm áp dụng các phương pháp kiểm soát cận thị, BS Lữ Bảo Minh cho biết:

Đo khúc xạ tiêu chuẩn bằng soi bóng đồng tử có kết hợp liệt điều tiết là gần như bắt buộc để xác định khúc xạ ban đầu của trẻ.

Đo chiều dài trục nhãn cầu định kỳ để đánh giá tốc độ dài ra của nhãn cầu. Chiều dài trục nhãn cầu tăng quá nhanh là dấu hiệu cảnh báo cho việc mắt sẽ rất dễ tiến triển đến cận thị độ cao và dễ mắc các biến chứng cận thị hơn.

Thay đổi thói quen sinh hoạt như hạn chế xem thiết bị điện tử quá lâu, ăn uống đủ chất và đa dạng, tư thế học đúng, sinh hoạt ngoài trời… cũng sẽ góp phần rất lớn vào hiệu quả kiếm soát cận.

