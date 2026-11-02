Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 dẫn đầu chất lượng tại địa bàn TP.HCM

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 là mô hình "siêu phòng khám" đầu tiên được Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong đầu tư phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, hiện đại và nhiều tiện ích quốc tế tại TP.HCM từ năm 2024. Với tổng diện tích lên đến 24.000 m², gần 200 phòng khám, phòng chức năng được trang bị thiết bị máy móc hiện đại hàng đầu thế giới, Tâm Anh Quận 7 được đánh giá tương đương một "bệnh viện trong ngày" bao gồm cả cấp cứu chuyên sâu, cấp cứu đột quỵ, lọc máu, chạy thận nhân tạo và chăm sóc đặc biệt ở nhiều lĩnh vực…

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 được phát triển theo mô hình các “siêu” trung tâm khám chữa bệnh công nghệ cao, chuyên sâu trên thế giới. Trung tâm có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, các hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, giải phẫu bệnh đạt chuẩn quốc tế ISO 15189:2022

Phòng khám Tâm Anh Quận 7 sở hữu lợi thế về đội ngũ chuyên gia hàng đầu, bác sĩ giỏi, nhân viên chuyên nghiệp ở các lĩnh vực, luân chuyển mỗi ngày với Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh trong thành phố và trên toàn hệ thống cả nước ở nhiều chuyên khoa. Số lượng nhân viên y tế tương đương với một bệnh viện đa khoa ở lĩnh vực khám, điều trị nội trú.

Chỉ sau 2 năm đi vào hoạt động, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 nhanh chóng đạt gần 2.000 lượt khách khám chữa bệnh mỗi ngày, tỷ lệ khách hàng hài lòng ở mức rất cao, đặc biệt là được thanh toán bảo hiểm y tế ở mức cao nhất.

Chú trọng những tiêu chí thực chất, gắn với an toàn người bệnh

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã thành lập 4 tổ đánh giá độc lập và triển khai từ ngày 15.7.2026. Tính đến ngày 31.10.2026, Sở Y tế TP.HCM đã công bố kết quả đánh giá chất lượng 247/356 phòng khám đa khoa trên địa bàn Thành phố; trong đó, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng) đạt 4,78/5 điểm, dẫn đầu điểm chất lượng phòng khám đa khoa tại "siêu đô thị" TP.HCM.

Sở Y tế TP.HCM công bố kết quả phòng khám đa khoa năm 2026 trên website của Sở (cập nhật đến ngày 31.10.2026)

Đợt đánh giá được triển khai trên cơ sở Bộ tiêu chí chất lượng phòng khám đa khoa phiên bản 2.0, gồm 23 tiêu chí. Trong đợt kiểm tra năm 2026, Sở Y tế TP.HCM không chỉ đánh giá theo bộ tiêu chí chung mà còn kiểm tra chuyên sâu những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ đối với người bệnh, như an toàn sinh học phòng xét nghiệm, điều kiện thực hiện nội soi và kỹ thuật an thần đường tĩnh mạch…

Tiên phong công nghệ cao, mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật y tế hiện đại nhờ BHYT

Trung tâm được đầu tư lớn với định hướng tiên phong ứng dụng công nghệ cao hiện đại vì người bệnh. Với gần 50 hệ thống siêu âm chuyên sâu, 8 dàn máy nội soi tiêu hóa, đặc biệt loạt "siêu máy" như CT Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt của Đức, hệ thống MRI 3 Tesla SIGNA Hero của Mỹ, hệ thống chụp nhũ ảnh 3D Hologic (Mỹ), hệ thống nội soi Olympus EVIS X1 CV-1500 (Nhật), hệ thống siêu âm 4D tích hợp AI tầm soát dị tật thai Voluson Expert 22 của Mỹ… và các hệ thống chạy thận nhân tạo thế hệ mới, trong đó có hệ thống lọc máu HDF Online (Đức).

Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Quận 7 đầu tư đồng bộ hệ thống chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao, từ CT hơn 100.000 lát cắt đến MRI 3 Tesla, siêu âm, nội soi tích hợp AI, hỗ trợ phát hiện tổn thương nhỏ, khảo sát chuyên sâu và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư đồng bộ, hàng loạt “siêu” robot như Da Vinci Xi, Modus V Synaptive, CUVIS-Joint, Artis Pheno… hỗ trợ phẫu thuật ít xâm lấn ở nhiều lĩnh vực, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

TS-BS.CKII Trần Thanh Tùng, Giám đốc Chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết các thiết bị hiện đại giúp bác sĩ khai thác sâu hơn những dấu hiệu bệnh lý, có thêm dữ liệu để đối chiếu với triệu chứng và kết quả thăm khám, từ đó nhận diện những bất thường tinh vi hơn, đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh và lựa chọn hướng xử trí phù hợp, nâng cao hiệu quả điều trị. Việc đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại không chỉ dừng lại ở nâng cao năng lực cận lâm sàng, mà là nền tảng cốt lõi để triển khai y học chính xác và cá thể hóa điều trị từng ngày.

Tâm Anh Quận 7 (25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng) triển khai mô hình cấp cứu toàn diện, chuyên sâu, đến tận nhà người bệnh. Đặc biệt, đây là phòng khám được Sở Y tế TP.HCM cấp phép truyền thuốc tiêu sợi huyết cứu người đột quỵ ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 vận hành theo mô hình trung tâm khám chữa bệnh đa chuyên khoa, kết nối chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (2B Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8 (316C Phạm Hùng, phường Chánh Hưng). Nhờ đó, người bệnh có thể khám và điều trị chuyên sâu ngay trong ngày, những trường hợp cần phẫu thuật, can thiệp kỹ thuật cao hoặc điều trị nội trú được phối hợp chuyển tiếp đến các bệnh viện trong hệ thống.

Mỗi ngày, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 tiếp nhận khoảng 2.000 lượt khách hàng đến khám chữa bệnh, làm đẹp, phục hồi chức năng, trong đó có khoảng 73% người bệnh có sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT) nhà nước, trong đó có cả những khách hàng sử dụng dịch vụ VIP.

TS-BS.CKII Trần Thanh Tùng cho rằng tỷ lệ này cho thấy BHYT là một trong những phương thức chi trả được đông đảo người bệnh sử dụng tại Tâm Anh Quận 7. Với người dân, bên cạnh chất lượng chuyên môn và điều kiện khám chữa bệnh, khả năng sử dụng quyền lợi bảo hiểm cũng là yếu tố quan trọng khi lựa chọn cơ sở y tế. Ngoài BHYT nhà nước, Tâm Anh Quận 7 còn liên kết với khoảng 20 đơn vị bảo hiểm sức khỏe tư nhân, tạo thêm lựa chọn chi trả cho người bệnh.