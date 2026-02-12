Phòng khám Đa khoa Vĩnh Yên - Uy tín và tận tâm

Phòng khám xây dựng quy trình khám chữa bệnh khép kín, khoa học, chính xác. Từ khâu tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, điều trị đến hậu điều trị đều được thực hiện tại một địa điểm giúp người bệnh tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị.

Đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn, tận tâm và thấu hiểu người bệnh. Các bác sĩ ứng dụng linh hoạt những phương pháp điều trị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Phòng khám luôn tiên phong áp dụng các công nghệ điều trị tiên tiến, kết hợp phác đồ khoa học nhằm chẩn đoán chính xác, điều trị đúng, hạn chế tái phát. Đồng thời đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe với nhiều chuyên khoa như:

● Bệnh sinh dục nữ

● Bệnh sinh dục nam

● Bệnh lây truyền qua đường tình dục

● Ngoại khoa cơ bản

● Bệnh hậu môn - trực tràng

● Kế hoạch hóa gia đình.

Phòng khám đang triển khai các gói khám sức khỏe cơ bản với chi phí 280.000 đồng. Tùy theo chuyên khoa, gói khám bao gồm một số hạng mục kiểm tra cần thiết như khám lâm sàng, xét nghiệm cơ bản, siêu âm và tư vấn với bác sĩ.

Phòng khám Đa khoa Vĩnh Yên Địa chỉ: Số 136 Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ Thời gian: 8h00 - 20h00 (Thứ 2 - Chủ nhật) Điện thoại: 1900 633 116 - 0333 633 116



