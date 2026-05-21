Phòng khám Sản phụ khoa Tâm Trí vào Top 10 năm 2026

Chương trình do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ & Sáng tạo tổ chức ngày 16.5 tại TP.HCM nhằm tôn vinh các đơn vị y tế uy tín, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Việc góp mặt trong danh sách "Top 10 - Phòng khám Sản phụ khoa tốt nhất 2026" ghi nhận những nỗ lực mà phòng khám xây dựng trong thời gian qua.

BS.CKII Đỗ Văn Tâm, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Sản phụ khoa Tâm Trí (đứng giữa), nhận chứng nhận danh hiệu “Top 10 - Phòng khám Sản phụ khoa tốt nhất 2026”

Phòng khám Sản phụ khoa Tâm Trí xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng đồng hành lâu dài với phụ nữ ở nhiều giai đoạn trong cuộc sống, từ khám sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc thai kỳ đến theo dõi sức khỏe dài hạn.

Nền tảng chuyên môn của phòng khám đến từ đội ngũ y tế giàu kinh nghiệm. Trong đó, BS.CKII Đỗ Văn Tâm, Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, có hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực sản phụ khoa. Cùng đội ngũ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và điều dưỡng, bác sĩ Tâm tham gia hỗ trợ xử trí các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, góp phần giúp sản phụ an tâm.

Song song đó, phòng khám đẩy mạnh đầu tư hệ thống trang thiết bị như máy siêu âm 5D thế hệ mới, phòng đo monitoring tim thai và hệ thống xét nghiệm chuyên sâu, hướng tới quy trình khám khép kín, tạo thuận lợi cho khách hàng.