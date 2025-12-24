Phòng ngừa cảm cúm mùa lạnh: Ai nên và không nên xông hơi, ngâm chân?

Chị N.N.T.P (56 tuổi, ở TP.HCM) chia sẻ, khi chị hoặc người trong nhà có dấu hiệu cảm lạnh, chị thường có thói quen ngâm chân bằng nước ấm hoặc xông hơi bằng phương pháp truyền thống.

“Mùa lạnh, cả tôi và con cháu trong nhà dễ bị cảm. Tôi thường xông, ngâm chân và uống trà ấm, kiên trì làm 2-3 ngày là thấy giảm mệt nhiều lắm”, chị P. nói.

Bác sĩ nội trú Lê Ngọc Châu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho hay khi cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu nhiễm hàn như ớn lạnh, sợ lạnh, hắt hơi, sổ mũi trong, đau mỏi lưng, cổ vai gáy, đau bụng, lạnh bụng… thì các phương pháp dân gian như xông hơi, ngâm chân nước ấm, hoặc dùng thêm gia vị tính ôn (gừng, sả, quế, tía tô) thường mang lại hiệu quả tốt.

Ngâm chân nước ấm (có thể thêm gừng, muối, ngải cứu) giúp ôn kinh lạc, hỗ trợ trừ hàn ra ngoài và cải thiện tuần hoàn rất tốt ẢNH: AI

“Chỉ phù hợp khi người bệnh không sốt cao, không có bệnh nền tim phổi”

“Xông hơi bằng lá gừng, sả, tía tô, kinh giới có tác dụng phát tán phong hàn, làm thông lỗ chân lông, giúp cơ thể giải cảm nhẹ trong giai đoạn rất sớm. Tuy nhiên, xông chỉ phù hợp khi người bệnh không có sốt cao, không mất nước, không hư nhược nhiều và không có bệnh nền tim phổi nặng”, bác sĩ Ngọc Châu nhấn mạnh.

Sau khi xông, cần lau khô mồ hôi và tránh gió để không bị “hàn phục” trở lại vì lúc này lỗ chân lông đang mở. Xông quá lâu hoặc lặp lại nhiều lần có thể làm hao khí, khiến cơ thể mệt, chóng mặt, hoặc rối loạn điện giải.

Ngoài ra, theo bác sĩ Châu, ngâm chân nước ấm (có thể thêm gừng, muối, ngải cứu) giúp ôn kinh lạc, hỗ trợ trừ hàn ra ngoài và cải thiện tuần hoàn rất tốt. Phương pháp này phù hợp cho người chân lạnh, thể chất hàn, đau lạnh bụng hoặc mất ngủ do hàn chứng.

Tuy nhiên, không nên ngâm chân khi cơ thể đang có tình trạng nhiệt chứng (viêm cấp, sốt cao…) hoặc có vết thương, lở loét ở chân. Nước không được quá nóng, tránh gây bỏng hoặc làm giãn mạch quá mức, gây tụt huyết áp ở người lớn tuổi.

Người lớn tuổi hoặc người đang điều trị bệnh mạn tính cần đặc biệt thận trọng khi áp dụng các phương pháp giải cảm dân gian ẢNH: AI

Khi nào không nên áp dụng các phương pháp giải cảm dân gian?

Nếu các triệu chứng nặng dần như sốt cao, ho đờm vàng, đau đầu dữ dội, khó thở, đau ngực, tiêu chảy kéo dài… thì tình trạng không còn đơn thuần là cảm nhiễm ngoại hàn mà có thể đã chuyển sang dạng thực nhiệt. Lúc này, không nên tiếp tục xông hoặc dùng nhiều vị cay nóng, mà cần đến bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và có hướng điều trị phù hợp.

Ngoài ra, phụ nữ sau sinh, người già yếu hoặc người đang điều trị bệnh mạn tính cũng cần đặc biệt thận trọng khi áp dụng các phương pháp dân gian.

“Gừng, quế, tiêu, hồi, tía tô… là những gia vị ấm giúp ôn trung, tán hàn, kích thích tiêu hóa. Dùng trong thời gian đầu khi hàn ở tỳ vị giúp giảm các triệu chứng như buồn nôn, lạnh bụng, đầy chướng. Tuy nhiên, lạm dụng quá mức dễ gây miệng khô, nóng ruột, táo bón hoặc bốc hỏa ở người có thể chất nhiệt hoặc âm hư. Người có bệnh dạ dày, tăng huyết áp hoặc phụ nữ mang thai cần sử dụng thận trọng, theo đúng liều lượng phù hợp”, bác sĩ Ngọc Châu cảnh báo.