Phòng ngừa đột quỵ tim trong mùa lạnh

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia: PGS-TS-BS Phạm Nguyễn Vinh - Giám đốc Trung tâm Tim mạch BVĐK Tâm Anh TP.HCM; PGS-TS-BS Nguyễn Thị Bạch Yến - Trưởng khoa Tim mạch, BVĐK Tâm Anh Hà Nội; ThS-BS Võ Anh Minh - Bác sĩ Can thiệp tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP.HCM.

Theo thống kê, bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ tăng từ 15-30% vào mùa lạnh. Nghiên cứu cho thấy, những người gặp vấn đề về tim mạch như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, cholesterol cao, xơ vữa động mạch,... có nguy cơ tử vong gần gấp 5 lần khi nhiệt độ xuống thấp so với lúc thời tiết nóng. Không khí lạnh khiến mạch máu co lại, giảm lượng ô xy cung cấp cho tim, làm gia tăng số người nhập viện do đột quỵ tim.





Vậy các biện pháp nào phòng ngừa đột quỵ tim khi thời tiết lạnh? Dấu hiệu nhận biết sớm và khi nào cần nhập viện? Chăm sóc sau đột quỵ tim?...

