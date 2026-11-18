Tuổi càng cao, chức năng hô hấp và sức đề kháng càng suy giảm, khiến người cao tuổi dễ mắc các bệnh như viêm phổi, hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Các bệnh lý này có triệu chứng tương tự nhưng khác nhau về nguyên nhân, diễn tiến và phương pháp điều trị. Ở người cao tuổi, biểu hiện bệnh đôi khi không điển hình, dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với vấn đề sức khỏe khác. Phát hiện muộn, tự ý dùng thuốc hoặc không tuân thủ điều trị có thể làm tăng nguy cơ đợt cấp và biến chứng.

Làm sao phân biệt triệu chứng, phát hiện sớm viêm phổi, hen suyễn và COPD? Những xét nghiệm, phương pháp thăm dò chức năng hô hấp nào cần thực hiện? Khi nào người bệnh cần nhập viện và chăm sóc tại nhà ra sao để hạn chế tái phát?

20 giờ thứ tư ngày 18.11.2026, các chuyên gia Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội tư vấn chủ đề "Chủ động phòng ngừa và điều trị bệnh hô hấp ở người cao tuổi: Viêm phổi, hen suyễn, bệnh COPD".

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