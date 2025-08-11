Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phong Quảng quyết tâm bứt phá kinh tế - xã hội

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
11/08/2025 07:00 GMT+7

Là địa bàn ven biển, thuận lợi đan xen với khó khăn, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển", Đại hội Đảng bộ P.Phong Quảng (TP.Huế) lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra nhiệm vụ quyết tâm bứt phá phát triển kinh tế - xã hội.

P.Phong Quảng được thành lập ngày 1.7.2025, trên cơ sở sáp nhập địa giới và đơn vị hành chính P.Phong Hải (TX.Phong Điền cũ) và 2 xã Quảng Công, Quảng Ngạn (H.Quảng Điền cũ). Đảng bộ hiện có 49 tổ chức Đảng trực thuộc, trong đó có 3 đảng bộ và 3 chi bộ cơ sở; 43 chi bộ trực thuộc với 578 đảng viên.

Phong Quảng quyết tâm bứt phá kinh tế - xã hội - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng ủy P.Phong Quảng chúc mừng thành công đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng phường nhiệm kỳ 2025-2030

ẢNH: QUANG HUY

Nhiệm kỳ 2020-2025, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và áp lực chuyển đổi mô hình nông nghiệp… nhưng địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 9 -10%/năm, một số năm đạt trên 11%, vượt mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tăng đều hàng năm (năm 2020 đạt 37-40 triệu đồng/người/năm, năm 2025 đạt 58,7 triệu đồng/người/năm, tăng khoảng 20 triệu/người).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ, du lịch. Đến năm 2025, tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp 39%; công nghiệp - xây dựng 26%; du lịch - dịch vụ 35%. Giá trị thu nhập/ha đất canh tác tăng từ 70 triệu đồng lên 90-100 triệu đồng/ha/năm…

Xác định trọng tâm để bứt phá phát triển

P.Phong Quảng sở hữu vị trí quan trọng, có tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch cộng đồng, đô thị sinh thái và nông nghiệp sạch. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường xác định cần phải có tư duy đổi mới mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược. "Phong Quảng cần xác định rõ các trọng tâm ưu tiên để chuyển hóa thách thức thành cơ hội, phát triển nhanh nhưng vững chắc, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và tiến bộ xã hội", ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng bộ P.Phong Quảng, khẳng định.

Phong Quảng quyết tâm bứt phá kinh tế - xã hội - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng ủy P.Phong Quảng chủ trì hội nghị BCH Đảng úy phường lần thứ I

ẢNH: QUANG HUY

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ P.Phong Quảng đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm; tập trung thực hiện đồng bộ 6 nhóm giải pháp, 3 đột phá, 3 chương trình và 3 dự án trọng điểm. Toàn Đảng bộ và nhân nhân quyết tâm bứt phá thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế: du lịch - dịch vụ 49,5%; công nghiệp - xây dựng 27,0%; nông lâm ngư nghiệp 23,5%. Phấn đấu hằng năm, tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân trên 10%; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân 10%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 110-120 triệu đồng (tăng 12-15%/năm); đến năm 2030 không còn hộ nghèo...

Xem thêm bình luận