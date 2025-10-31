Thời tiết mưa bão khiến độ ẩm tăng cao, thuận lợi cho virus, vi khuẩn như: cúm mùa, RSV, phế cầu… phát triển, có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp. Đặc biệt, trẻ nhỏ và người cao tuổi mắc bệnh có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng như viêm phổi, viêm phế quản, tiểu phế quản, suy hô hấp… nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Nhằm giải đáp các thắc mắc của Quý bạn đọc về RSV, cúm cùng các vắc xin phòng viêm phổi và bệnh đường hô hấp, 20 giờ thứ sáu ngày 31.10.2025, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Phòng RSV, cúm, viêm phổi và các bệnh hô hấp ở trẻ em và người lớn". Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia gồm: BSNT.CKI Phan Nhất Vy - Bác sĩ Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM và BS.CKI Lê Thị Trúc Phương - Chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.