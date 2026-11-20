Vào lúc 20 giờ thứ sáu ngày 20.11.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức tư vấn trực tuyến "Phòng RSV, cúm, viêm phổi & các bệnh hô hấp ở trẻ em và người lớn". Chương trình có sự tham gia của ba chuyên gia: BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM; BS Trần Huỳnh Tấn, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC; TS-BS Đặng Thị Mai Khuê, Đơn vị Hô hấp, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; YouTube: Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và TikTok: Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập Website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.