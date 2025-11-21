Phòng thí nghiệm BSR đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017: Khẳng định năng lực, uy tín

Chứng nhận có mã số VILAS 456 và có hiệu lực đến năm 2030, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khẳng định năng lực phân tích - thử nghiệm của đơn vị tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Khẳng định uy tín về quản lý chất lượng
Theo BSR, phòng thí nghiệm của công ty lần đầu được công nhận VILAS 456 từ năm 2010 và liên tục duy trì, mở rộng phạm vi qua các kỳ đánh giá định kỳ. Với chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 vừa được cấp, phòng thí nghiệm được phép thực hiện 67 phép thử trong lĩnh vực lọc - hóa dầu, gồm xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không, LPG, dầu thô…
Đáng chú ý, phạm vi công nhận được mở rộng sang nhiều sản phẩm mới: hạt nhựa PP, nhiên liệu sinh học (E10, B5, B10) và đặc biệt là nhiên liệu hàng không bền vững SAF - dòng sản phẩm chiến lược của BSR trong xu hướng giảm phát thải toàn cầu.
Việc phòng thí nghiệm BSR đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Chính phủ triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, dầu diesel sinh học B5, B10 và thúc đẩy nghiên cứu - ứng dụng SAF.
Theo BSR, tiêu chuẩn này giúp đơn vị chủ động kiểm soát chất lượng các dòng nhiên liệu sinh học và nhiên liệu hàng không bền vững ngay tại nhà máy, bởi các sản phẩm trên đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt về thành phần hóa học, độ ổn định oxy hóa, tạp chất và các chỉ tiêu an toàn. Năng lực thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn nâng cao niềm tin thị trường trong quá trình chuyển dịch năng lượng xanh.
Ông Phạm Công Nguyên, Trưởng Ban An toàn chất lượng, cho biết ISO/IEC 17025:2017 là nền tảng giúp BSR tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian kiểm nghiệm, gia tăng uy tín và thuận lợi trong xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đồng hành cùng chiến lược phát triển bền vững của Chính phủ.
Nâng cao năng lực nhân sự và thiết bị
Để duy trì hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo chuẩn quốc tế, Ban An toàn chất lượng BSR thường xuyên đào tạo và đánh giá năng lực đội ngũ kỹ sư, nhân viên phân tích. Riêng năm 2025, đơn vị thực hiện 1.125 lượt đánh giá năng lực thử nghiệm, hơn 100 lượt đào tạo OJT trên 89 chỉ tiêu phân tích.
Song song đó, phòng thí nghiệm tiến hành 8.099 lượt kiểm tra, hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị nhằm đảm bảo độ chính xác và ổn định trong suốt quá trình vận hành.
BSR cũng tích cực tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo trong nước và quốc tế. Năm 2025, đơn vị tham gia 11 lượt thử nghiệm với hàng trăm chỉ tiêu, đạt tỷ lệ Z-score ≤ 2 ở mức xuất sắc. Ngoài ra, BSR tổ chức 3 đợt so sánh liên phòng với sự tham gia của hơn 20 phòng thí nghiệm trong nước, góp phần chuẩn hóa phương pháp và nâng cao độ tin cậy của hệ thống phân tích.
BSR tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất
Ngày 18.11, đoàn công tác của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) đã làm việc với BSR. Tại buổi làm việc, ông Mai Tuấn Đạt, Phó tổng giám đốc BSR, giới thiệu nhiều kết quả nghiên cứu - sáng kiến kỹ thuật cùng hệ sinh thái chuyển đổi số mà doanh nghiệp đang triển khai.
Giai đoạn 2020 - 2025, BSR đã phát triển nhiều sản phẩm mới như: nhiên liệu đặc chủng Jet A-1K, DO L-62, RON 83; các dòng hạt nhựa PP chất lượng cao; MFO, SAF và lưu huỳnh rắn. Đồng thời, công ty đẩy mạnh tối ưu năng lượng, nâng hiệu suất vận hành và giảm phát thải nhờ ứng dụng mô phỏng số, AI và các hệ thống quản trị tiên tiến.
Đến năm 2030, BSR xác định nhiều mục tiêu trọng tâm như đưa mức độ chuyển đổi số đạt mức "dẫn dắt"; năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp trên 55% vào tăng trưởng; năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức "hiệu quả"; gia tăng đăng ký bảo hộ sáng chế và công bố kết quả nghiên cứu…
Đặc biệt, BSR đang thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ do Bộ Công thương giao. Đó là nghiên cứu quy trình phối trộn SBC với Jet A-1 để sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại Nhà máy Lọc dầu Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, đánh giá cao những nhiệm vụ của BSR, nhất là đơn vị đã tiên phong ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất. Bà Nguyễn Thị Lâm Giang cho biết, định hướng phát triển của BSR phù hợp với chiến lược ưu tiên của Bộ Công thương, hướng đến mục tiêu làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm chiến lược và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng quốc gia.
Cục Đổi mới sáng tạo đề nghị BSR tiếp tục tham gia các chương trình khoa học - công nghệ do Bộ Công thương chủ trì, mở rộng hợp tác giữa Nhà nước - doanh nghiệp - viện trường và đẩy mạnh mô hình thí điểm liên quan đến nhiên liệu xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.
Bình luận (0)