Phòng thí nghiệm BSR đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017: Khẳng định năng lực, uy tín

Chứng nhận có mã số VILAS 456 và có hiệu lực đến năm 2030, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khẳng định năng lực phân tích - thử nghiệm của đơn vị tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Khẳng định uy tín về quản lý chất lượng

Theo BSR, phòng thí nghiệm của công ty lần đầu được công nhận VILAS 456 từ năm 2010 và liên tục duy trì, mở rộng phạm vi qua các kỳ đánh giá định kỳ. Với chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 vừa được cấp, phòng thí nghiệm được phép thực hiện 67 phép thử trong lĩnh vực lọc - hóa dầu, gồm xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không, LPG, dầu thô…

Phòng Thí nghiệm BSR đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017, có hiệu lực đến 2030 ẢNH: BSR

Đáng chú ý, phạm vi công nhận được mở rộng sang nhiều sản phẩm mới: hạt nhựa PP, nhiên liệu sinh học (E10, B5, B10) và đặc biệt là nhiên liệu hàng không bền vững SAF - dòng sản phẩm chiến lược của BSR trong xu hướng giảm phát thải toàn cầu.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất về đêm ẢNH: BSR

Việc phòng thí nghiệm BSR đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Chính phủ triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, dầu diesel sinh học B5, B10 và thúc đẩy nghiên cứu - ứng dụng SAF.

Theo BSR, tiêu chuẩn này giúp đơn vị chủ động kiểm soát chất lượng các dòng nhiên liệu sinh học và nhiên liệu hàng không bền vững ngay tại nhà máy, bởi các sản phẩm trên đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt về thành phần hóa học, độ ổn định oxy hóa, tạp chất và các chỉ tiêu an toàn. Năng lực thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn nâng cao niềm tin thị trường trong quá trình chuyển dịch năng lượng xanh.

BSR và Trường đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ẢNH: BSR

Ông Phạm Công Nguyên, Trưởng Ban An toàn chất lượng, cho biết ISO/IEC 17025:2017 là nền tảng giúp BSR tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian kiểm nghiệm, gia tăng uy tín và thuận lợi trong xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đồng hành cùng chiến lược phát triển bền vững của Chính phủ.

Nâng cao năng lực nhân sự và thiết bị

Để duy trì hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo chuẩn quốc tế, Ban An toàn chất lượng BSR thường xuyên đào tạo và đánh giá năng lực đội ngũ kỹ sư, nhân viên phân tích. Riêng năm 2025, đơn vị thực hiện 1.125 lượt đánh giá năng lực thử nghiệm, hơn 100 lượt đào tạo OJT trên 89 chỉ tiêu phân tích.

Lãnh đạo BSR tham quan và thúc đẩy tiến độ hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm nhiên liệu dầu diesel sinh học... ẢNH: MINH ĐỨC

Song song đó, phòng thí nghiệm tiến hành 8.099 lượt kiểm tra, hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị nhằm đảm bảo độ chính xác và ổn định trong suốt quá trình vận hành.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (thứ 3 từ trái sang) thăm và làm việc tại NMLD Dung Quất ẢNH: BSR

BSR cũng tích cực tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo trong nước và quốc tế. Năm 2025, đơn vị tham gia 11 lượt thử nghiệm với hàng trăm chỉ tiêu, đạt tỷ lệ Z-score ≤ 2 ở mức xuất sắc. Ngoài ra, BSR tổ chức 3 đợt so sánh liên phòng với sự tham gia của hơn 20 phòng thí nghiệm trong nước, góp phần chuẩn hóa phương pháp và nâng cao độ tin cậy của hệ thống phân tích.